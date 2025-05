Horas após a eliminação do Grêmio na terceira fase da Copa do Brasil, ao empatar por 0 a 0 com o CSA, a CBF divulgou o áudio do VAR da partida. O clube gaúcho reclamou muito de um gol de Aravena que foi anulado aos 44 minutos do segundo tempo. Se tivesse sido validado, a vitória por 1 a 0 levaria a decisão da vaga às oitavas para os pênaltis, já que na partida de ida o time alagoano venceu por 3 a 2.

No lance do gol, o árbitro Matheus Candançan apontou falta de Kannemann em disputa de bola com Igor Bahia e Silas.

— A decisão do campo é falta no primeiro momento — afirmou Candançan, que anulou o gol no mesmo momento.

— Tem um tranco aqui e depois no goleiro também — acrescentou o árbitro de campo.

No lance, um dos defensores do CSA envolvidos na disputa com Kannemann chega a sangrar, mas o choque foi provocado pelo próprio companheiro.

— O braço que ele fala que está sangrando, que pega, é do próprio companheiro — esclarece Daiane Muniz.

Na sequência, Matheus Candançan diz que marcou a falta de Kannemanm por causa de um contato “nas costas” do zagueiro do CSA. A responsável pelo VAR confirma:

— Matheus, sim, o jogador do Grêmio tem um tranco nas costas do adversário. O braço é do próprio companheiro. Porém, existe sim o tranco do jogador do Grêmio — diz Daiane Muniz. Ela, então, pede a Candançan que reveja o lance no vídeo.

Já com o árbitro diante do vídeo, Daiane Muniz repete a análise:

— Existe essa disputa. É no Kannemann. Onde o Kannemann vai pra frente, o defensor vai pra trás, se chocam. O braço, do qual sangra, é do próprio jogador de branco (CSA), nesse momento — explica Daiane.

'Existe um tranco', diz árbitro à responsável pelo VAR de Grêmio e CSA

O árbitro de campo, porém, reitera que o contato que viu como faltoso foi provocado pelo zagueiro do Grêmio nas costas do defensor do CSA.

— Existe o tranco aí. O cara não consegue subir — considera Candançan. Daiane Muniz, então, concorda:

— Ok, perfeito. Existe esse impacto.

Em nota publicada nas redes sociais, o Grêmio informou que o presidente do Clube, Alberto Guerra, e o coordenador técnico, Luiz Felipe Scolari, estarão no Rio nesta quinta-feira (22), para uma reunião com a Comissão de Arbitragem da CBF. "Não nos eximimos de nossas responsabilidades nos resultados, mas outra vez fomos prejudicados em um lance claríssimo e que mudaria toda a história do jogo", considerou o Grêmio após o jogo com o CSA.