Jornalista se revolta com Grêmio na Copa do Brasil: ‘Maior vexame da história’

O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil pelo CSA após empatar por 0 a 0, na última terça-feira (20), em Porto Alegre. Durante sua live de transmissão da partida, Farid se revoltou com a eliminação e reclamou muito da arbitragem.

- Vergonha! Vexame! O Grêmio eliminado da Copa do Brasil pelo CSA, da terceira divisão. O Grêmio roubado na sua casa. O Grêmio não tem pulso forte, não tem indignação, não tem absolutamente nada. Esse time é a cara do rebaixamento. E isso que me assusta. É isso que me preocupa. Porque o Grêmio faz um gol e ninguém é capaz de dar um bico na bola e dizer: ‘Acabou o jogo! Acabou o jogo! Aqui não vão nos roubar' - disse o jornalista, que seguiu:

- É o maior vexame da história. É o maior vexame ser eliminado por um time da Série C! Não é da Série A, é da Série C. Nós entramos na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e hoje somos eliminados da Copa do Brasil. O que é que tem o time do Mano Menezes? Não tem nada! É só chuveirinho, chuveirinho, chuveirinho. Bola alçada, bola alçada, bola alçada. O Grêmio está vergonhosamente eliminado. E mais além da roubalheira, além de um juiz absolutamente despreparado, o Grêmio mostra que não tem impulso. O Grêmio não manda mais nem na sua casa. O Grêmio é batido por qualquer um. Qualquer um chega aqui e fica grande. Qualquer juiz vem aqui e estufa o peito. E não tem ninguém do Grêmio para contestar. O Grêmio ficou pequeno, se tornou um time pequeno. Um time pequeno! Isso é muito triste. É triste. É o maior vexame que a gente está vendo: o Grêmio eliminado pelo CSA.

Na reta final do confronto, aos 44 minutos da segunda etapa, o atacante Aravena marcou para o time gaúcho. O tento levaria a decisão da classificação para as penalidades máximas. Contudo, a arbitragem enxergou uma falta do zagueiro Kanneman em uma disputa aérea no início da jogada.

Em campo, Matheus Delgado Candançan entendeu como faltosa a ação do defensor do Grêmio. O VAR o chamou para rever o lance, e, mesmo com o auxílio da tecnologia, o árbitro manteve a interpretação de campo. A marcação foi polêmica e gerou revolta. Mesmo assim, Rizek não isentou o clube gaúcho de culpa pela eliminação ao responder um seguidor.

Eliminação do Grêmio

Com o empate em Porto Alegre, o Tricolor foi eliminado da Copa do Brasil. O CSA, da terceira divisão do futebol brasileiro, venceu o primeiro confornto por 3 a 2, e por isso, alcançou as oitavas de final do torneio nacional.

Vale destacar, que a anulação do gol do Grêmio também gerou revolta dentro de campo. Jogadores, comissão técnica e dirigentes do clube gaúcho confrontaram a arbitragem após o apito final. O atacante Arezo, chegou a ser expulso.