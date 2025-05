O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil pelo CSA após empatar por 0 a 0, na última terça-feira (20), em Porto Alegre. Nas redes sociais, o jornalista André Rizek criticou a atuação da equipe de Mano Menezes e minimizou a arbitragem polêmica do árbitro Matheus Delgado Candançan.

Na reta final do confronto, aos 44 minutos da segunda etapa, o atacante Aravena marcou para o time gaúcho. O tento levaria a decisão da classificação para as penalidades máximas. Contudo, a arbitragem enxergou uma falta do zagueiro Kanneman em uma disputa aérea no início da jogada.

Em campo, Matheus Delgado Candançan entendeu como faltosa a ação do defensor do Grêmio. O VAR o chamou para rever o lance, e, mesmo com o auxílio da tecnologia, o árbitro manteve a interpretação de campo. A marcação foi polêmica e gerou revolta. Mesmo assim, Rizek não isentou o clube gaúcho de culpa pela eliminação ao responder um seguidor.

- Posso falar (da arbitragem). Mas o Grêmio fez duas partidas contra um (valoroso) time da Série C. Levou três gols. Fez dois - e teve um (mal) anulado, que o impediu de... disputar pênaltis. É pífio - publicou o jornalista.

Eliminação do Grêmio

Com o empate em Porto Alegra, o Tricolor foi eliminado da Copa do Brasil. O CSA, da terceira divisão do futebol brasileiro, venceu o primeiro confornto por 3 a 2, e por isso, alcançou as oitavas de final do torneio nacional.

Vale destacar, que a anulação do gol do Grêmio também gerou revolta dentro de campo. Jogadores, comissão técnica e dirigentes do clube gaúcho confrontaram a arbitragem após o apito final. O atacante Arezo, chegou a ser expulso.