Expulsões e gol anulado: PC Oliveira analisa polêmicas da Copa do Brasil

Paulo César de Oliveira, especialista de arbitragem, analisou as polêmicas de arbitragem das partidas da terceira rodada da Copa do Brasil, da última terça-feira (20). A vitória do São Paulo sobre o Náutico, por 2 a 1, teve duas expulsões, já o empate entre Grêmio e CSA, por 0 a 0, teve um gol anulado para a equipe gaúcha.

Ao analisar as polêmicas, PC de Oliveira concordou apenas com uma decisão da arbitragem. Trata-se da expulsão de Ferraresi, do São Paulo. Ele classificou o carrinho do zagueiro tricolor em Igor Fernandes, do Náutico, como temerário e digno de cartão vermelho.

Por outro lado, o especialista de arbitragem dos canais Globo discodou da expulsão de Marquinhos, do Náutico, e do gol anulado do Grêmio contra o CSA. Para ele, a falta do atleta em Cédric era para cartão amarelo.

No confronto entre 10 contra 10, o São Paulo foi superior ao Náutico e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Já o gol anulado do Grêmio foi crucial para a desclassificação do time gaúcho no torneio nacional.

Expulsão de Marquinhos

"Tem sim o contato do Marquinhos. Ele pisa no pé do Cédric, mas na minha avaliação, o jogador do Náutico vai para disputar a bola. O Cédric, ao passar o pé por cima da bola, acaba colocando a perna onde o Marquinhos ia pisar. O VAR não pode ficar preso só na imagem. Ele tem que ver a situação da jogada. Se for analisar só o frame, parece que o Marquinhos realmente está pisando deliberadamente no Cédric. Pra mim foi um lance normal. No máximo para um cartão amarelo".

Expulsão de Ferraresi

"Essa sim, foi uma entrada. O Ferraresi vai com as duas pernas levantadas, com uma força excessiva, com risco de lesionar o adversário. Quando um jogador se projeta desta maneira, dificilmente ele tem o contato do corpo. Foi muito rápida e forte a entrada. O VAR, desta vez, teve uma intervenção correta".

Gol anulado do Grêmio

"O Kannemann está olhando a bola. O tempo todo. Os jogadores estão se movimentando. É preciso, neste tipo de lance, analisar as ações dos atletas. O Kannemann está sofrendo uma carga do Silas, que fez ele chocar com o Igor Bahia. Além disso, o Igor também dá um passo para trás. Essa movimentação dentro da área é normal. O Kannemann não tinha o que fazer, não foi ele que buscou o contado, para deslocar o adversário. Se fosse ao contrário, também não seria pênalti".