Copa do Brasil 2025: saiba classificados, datas, premiação e jogos da semifinal

Nesta quinta-feira (11) foram definidos os próximos classificados para a semifinal da Copa do Brasil 2025. Agora, Cruzeiro, Vasco, Corinthians e Fluminense disputarão as duas vagas para a final da competição.

Os quatro semifinalistas da Copa do Brasil tiveram trajetórias distintas até aqui.

O Corinthians entrou na competição a partir da 3ª fase e eliminou Novorizontino, Palmeiras e Athletico. O Fluminense teve um caminho mais longo, superando Águia de Marabá, Caxias, Aparecidense, Internacional e Bahia. Já o Vasco deixou para trás União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR, CSA e Botafogo. O Cruzeiro, assim como o Corinthians, iniciou na 3ª fase e avançou após passar por Vila Nova, CRB e Atlético-MG.

Jogos da semifinal da Copa do Brasil

Os jogos das semifinais já estão definidos. Cruzeiro e Corinthians se enfrentam de um lado, enquanto Vasco e Fluminense se enfrentam do outro em um clássico carioca.

Ainda não existem ordem definida para as partidas. Isso e os mandos de campo serão sorteados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em data que ainda será definida em breve.

Copa do Brasil tem semifinalistas definidos (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Datas definidas

Após a mudança da CBF no calendário do futebol brasileiro, as semifinais da Copa do Brasil acontecerão somente em dezembro.

As semifinais serão disputadas nos dias 10 e 14 de dezembro. As finais estão marcadas para o mesmo mês, nos dias 17 e 21.

Premiação da Copa do Brasil

Os times que avançaram às semifinais asseguraram uma cota de R$ 9.922.500. Com premiação histórica, os valores reservados para a próxima fase são bem altos também.

