Copa do Brasil 2025: saiba classificados, datas, premiação e jogos da semifinal
Semifinalistas da Copa do Brasil foram definidos nesta quinta-feira
Nesta quinta-feira (11) foram definidos os próximos classificados para a semifinal da Copa do Brasil 2025. Agora, Cruzeiro, Vasco, Corinthians e Fluminense disputarão as duas vagas para a final da competição.
Os quatro semifinalistas da Copa do Brasil tiveram trajetórias distintas até aqui.
O Corinthians entrou na competição a partir da 3ª fase e eliminou Novorizontino, Palmeiras e Athletico. O Fluminense teve um caminho mais longo, superando Águia de Marabá, Caxias, Aparecidense, Internacional e Bahia. Já o Vasco deixou para trás União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR, CSA e Botafogo. O Cruzeiro, assim como o Corinthians, iniciou na 3ª fase e avançou após passar por Vila Nova, CRB e Atlético-MG.
Jogos da semifinal da Copa do Brasil
Os jogos das semifinais já estão definidos. Cruzeiro e Corinthians se enfrentam de um lado, enquanto Vasco e Fluminense se enfrentam do outro em um clássico carioca.
Ainda não existem ordem definida para as partidas. Isso e os mandos de campo serão sorteados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em data que ainda será definida em breve.
Datas definidas
Após a mudança da CBF no calendário do futebol brasileiro, as semifinais da Copa do Brasil acontecerão somente em dezembro.
As semifinais serão disputadas nos dias 10 e 14 de dezembro. As finais estão marcadas para o mesmo mês, nos dias 17 e 21.
Premiação da Copa do Brasil
Os times que avançaram às semifinais asseguraram uma cota de R$ 9.922.500. Com premiação histórica, os valores reservados para a próxima fase são bem altos também.
- Vice-campeão: R$ 33.075.000
- Campeão: R$ 77.175.000
