Shows do AC/DC no Morumbis acendem alerta no São Paulo por calendário

A banda de rock AC/DC confirmou uma sequência de shows no Morumbis para o próximo ano. Ao todo, serão três shows da banda em 2026. Os concertos no estádio do São Paulo acontecerão nos dias 24 e 28 de fevereiro, além de uma terceira data no dia 4 de março.

Isso acendeu um alerta quanto a um possível conflito de datas com fases da Copa Libertadores. De acordo com o calendário do continental no ano que vem, a segunda fase do continental acontece entre os dias 18 e 25 de fevereiro. A terceira fase acontece entre os dias 4 e 11 de março.

Os shows são associados com o contrato de exclusividade que o Morumbis tem com a Live Nation. Porém, o São Paulo entende que, em caso de decisões, pode ter um "poder de veto" ou uma alternativa para não perder o estádio em jogos importantes. Em dois shows, os ingressos estão esgotados.

O São Paulo briga neste Campeonato Brasileiro pela classificação para o G7, justamente para garantir sua vaga na Copa Libertadores no ano que vem.

Neste ano, a previsão é que o São Paulo não atue mais no Morumbis nos jogos como mandante. O Lance! apurou que o Tricolor espera arrecadar cerca de R$ 20 milhões, falando em valores líquidos.

O Tricolor terá que disputar quatro jogos na Vila Belmiro, contra Flamengo, Bragantino, Juventude e Internacional. A expectativa é que, financeiramente, o valor arrecadado ultrapasse o que seria obtido com a bilheteria dessas quatro partidas no Morumbis. A Vila Belmiro fica em Santos, no litoral sul de São Paulo. No caso do Colorado, existe uma chance do jogo acontecer na casa tricolor.

A Live Nation tem contrato com o São Paulo até 2031. O Lance! apurou que é previsto, no mínimo, torno dos 180 milhões em arrecadação. Em média, o time espera receber cerca de seis shows por ano.

Outros eventos estão marcados além da turnê da banda de rock, como a turnê do cantor The Weeknd, que deve acontecer nos dias 30 de abril e 1º de maio.