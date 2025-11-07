Palmeiras vive maratona no Brasileirão, e Veiga liga alerta: 'Atingir o título'

O Palmeiras retomou os treinamentos nesta sexta-feira, após a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no Allianz Parque, que garantiu à equipe três pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. Os jogadores que iniciaram o clássico realizaram trabalho de recuperação física, enquanto o restante do grupo foi ao gramado da Academia de Futebol.

Ferroviária x Palmeiras: CBF confirma data, local e horário da Copa do Brasil Feminina

Indicado ao prêmio da Fifa de melhor goleiro da temporada, Weverton participou das atividades em campo, mas com restrições. O atacante Paulinho e o volante Lucas Evangelista deram sequência ao cronograma interno ao lado dos profissionais do departamento médico.

– A gente sabe que não dá para relaxar e se apoiar na vantagem que temos. Temos alguns jogos importantes pela frente e todos os times nos impõem muita dificuldade. Fico feliz pela vitória contra o Santos, que, embora esteja na zona de rebaixamento e brigando lá embaixo, é um time que cria dificuldades e tem bons jogadores. Ontem não foi um jogo fácil e agora é se preparar a cada dia e a cada jogo.

Domingo temos mais um jogo difícil contra uma equipe que não perdeu na casa deles ainda, então é ter essa consciência e ir para lá muito motivado para poder continuar ganhando e, no final, atingir o nosso objetivo maior, que é o título – disse o camisa 23.

Com a vitória sobre o Peixe, o Palmeiras abriu duas rodadas de vantagem em relação ao principal concorrente na corrida pelo título brasileiro. Atualmente, a equipe de Abel Ferreira tem três pontos a mais que o Flamengo e duas vitórias de vantagem – principal critério de desempate da competição.

Raphael Veiga durante treinamento do Palmeiras após dar assistência para gol de Vitor Roque no Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras no Brasileirão

No próximo domingo, o Palmeiras viaja ao interior de São Paulo, onde encara o Mirassol, a partir das 20h30 (de Brasília), no Maião, pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, a equipe volta a enfrentar o Santos, dessa vez na Vila Belmiro.

Para a segunda partida, Abel Ferreira não contará com os jogadores convocados para a Data Fifa. Até o momento, o Palmeiras perdeu Vitor Roque (Brasil), Flaco López (Argentina) e Gustavo Gómez e Ramón Sosa (Paraguai).

Os convocados serão avaliados antes da partida contra o Vitória, no dia 19, mas a tendência é que Abel tenha, ao menos, a dupla Flaco-Roque como opção no banco de reservas.