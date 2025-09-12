menu hamburguer
Neymar vira assunto após quartas de final da Copa do Brasil: ‘Deixa baixo’

Coutinho é decisivo na classificação do Vasco à semifinal

Santos de Neymar ficou no empate com o Sport (Foto: Rafael Vieira/AGIF)
imagem cameraNeymar em ação pelo Santos contra o Sport (Foto: Rafael Vieira/AGIF)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
08:15
Amigos dentro e fora de campo, Neymar e Philippe Coutinho sempre viram alvo de comparações entre si e não foi diferente após a última noite de quartas de final da Copa do Brasil 2025. A proximidade dos jogadores desde as categorias de base, quando jogavam por Santos e Vasco, sempre gerou uma "disputa" de opiniões sobre a qualidade e rendimento de ambos. Após a classificação do Vasco, com influência direta de Coutinho no gol cruz-maltino, novamente, as comparações vieram a tona.

Após uma noite histórica para o torcedor vascaíno, o meia Philippe Coutinho, camisa 10 do Vasco, falou com emoção sobre a classificação da equipe para a semifinal da Copa do Brasil.

- A sensação de jogar uma semifinal pelo time do coração é inexplicável. A felicidade é imensa. A gente sabia da dificuldade que era jogar aqui, o time do Botafogo é muito qualificado, mas soubemos nos defender bem, desde o primeiro jogo. Até lá (semifinal da Copa do Brasil) temos muitos jogos do Brasileiro. Precisamos melhorar nossa posição na tabela e vamos dar a vida nesses jogos - disse.

Nos pênaltis, Vasco supera o Botafogo e avança à semifinal da Copa do Brasil

Vasco e Botafogo escreveram mais um capítulo que ficará na memória de todos. Em um jogo repleto de tensão, reclamações sobre a arbitragem e o drama dos pênaltis, foi o Gigante da Colina que saiu sorrindo por último, garantindo sua vaga na semifinal da Copa do Brasil.

O Vasco agora enfrenta o Fluminense, após o término do Campeonato Brasileiro, pelas semifinais da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, a equipe volta a campo no próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), e recebe o Ceará em São Januário.

