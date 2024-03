Consórcio Maracanã critica comportamento do Vasco: ‘Vitimização’

Vasco e Nova Iguaçu vão jogar a segunda partida da semifinal no Maracanã (Foto: Divulgação/Prefeitura do Rio)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 22:18 • Rio de Janeiro (RJ)

Depois da oficialização da partida entre Nova Iguaçu e Vasco, no Maracanã, o consórcio publicou uma nota criticando o Cruz-Maltino. Para os administradores do estádio, o clube de São Januário buscou a vitimização.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

- Vale repudiar o comportamento do Vasco SAF que, tirando proveito da mencionada indefinição momentânea, buscou uma vez mais o caminho da vitimização em um caso em que sequer é o mandante da partida - diz um trecho da nota.

A liberação do Maracanã ocorreu depois de uma longa discusão. O final feliz se deu após representantes do Vasco, Nova Iguaçu e da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) comparecerem ao estádio e se reunirem com o consórcio.

A bola rola para Nova Iguaçu e Vasco no domingo às 16h. A Laranja da Baixada tem a vantagem do empate. Com isso, o Cruz-Maltino precisa vencer para se avançar à final.

Vasco e Nova Iguaçu vão se enfrentar no Maracanã (Foto: Maga Jr/Agencia F8/Gazeta Press)

CONFIRA A NOTA DO CONSÓRCIO MARACANÃ:

"O Consórcio Maracanã aceitou o pedido do Nova Iguaçu para a realização da semifinal do Campeonato Carioca no Estádio Jornalista Mário Filho.

A despeito de algumas especulações em sentido contrário, neste caso não houve recusa do Consórcio em nenhum momento, mas sim indefinições por parte dos envolvidos.

A decisão, como sempre, foi pautada em critérios técnicos, considerando a época do ano e o tempo disponível para a recuperação do gramado.

Por fim, vale repudiar o comportamento do Vasco SAF que, tirando proveito da mencionada indefinição momentânea, buscou uma vez mais o caminho da vitimização em um caso em que sequer é o mandante da partida - tudo isso para atacar o Consórcio de forma injustificada, na tentativa de angariar o apoio da opinião pública e manter a fantasiosa narrativa de que estaria sendo prejudicado.

A gestão do Maracanã é feita de forma séria, técnica e transparente, e esse comportamento lamentável do Vasco SAF visa tão somente criar fatos inverídicos para tumultuar o processo licitatório".