Vasco SAF liderou junto ao Nova Iguaçu e FERJ processo de liberação do Maracanã para a semifinal

Escrito por Matheus Guimarães , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 14/03/2024 - 15:53 • Rio de Janeiro (RJ)

Enfim foi decidido que o Maracanã será utilizado por Vasco e Nova Iguaçu no segundo jogo da semifinal do Carioca. Tudo isso em razão do trabalho realizado pela SAF diretamente com a Laranjeira da Baixada e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

A quarta-feira (13) foi agitada nos bastidores do futebol carioca. Chuva de notas oficial e guerra de narrativas. Uma delas foi sobre a associação contatar a SAF para dar suporte.

Em contato com o Lance!, a SAF do Vasco afirmou que não recebeu contato da associação. No entanto, agradeceu qualquer tentativa de ajuda. Confira abaixo.

O Vasco SAF não recebeu nenhum contato de ninguém do Vasco Associativo sobre a questão do Maracanã, mas agradece qualquer tentativa no sentido de ajudar — afirmou a SAF do Vasco ao Lance!

Desde que toda a confusão envolvendo a realização da partida no Maracanã começou, o Vasco, por meio da SAF, ofereceu todo apoio ao Nova Iguaçu. Até mesmo suporte jurídico se fosse necessário judicializar o caso.

A partida chegou a ser confirmada para Volta Redonda. Porém, sempre foi desejo de Vasco e Nova Iguaçu que o jogo fosse realizado no Maracanã. E o pedido foi atentido após uma reunião nesta quinta-feira (14) - relembre aqui. A bola rola às 16h deste domingo (17).