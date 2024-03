Endrick está de saída para o Real Madrid em breve (Foto: Fabio Menotti / Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 20:52 • São Paulo (SP)

Endrick, do Palmeiras, é o jogador sub-21 mais promissor do mundo. De acordo com estudo realizado pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), o jogador do Verdão está a frente de jogadores como Vitor Roque, do Barcelona, e Marcos Leonardo, do Benfica.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A pesquisa avaliou o desempenho de atletas da mesma faixa etária e posição nos últimos 365 dias, levando em consideração também o nível de exigência das competições.

➡️ Vai secar o rival hoje? Aposte R$100 na Lance! Betting e ganhe mais de R$400 na vitória do São Bernardo!

Aos 18 anos, Endrick soma 65 jogos com a camisa do Palmeiras e 18 gols marcados. Além disso, ele conquistou duas vezes o Brasileirão, uma Supercopa do Brasil e um Paulistão. O garoto está vendido para o Real Madrid.

Na análise, Vitor Roque ficou na segunda colocação. Após se destacar no Athletico-PR, o atacante foi vendido ao Barcelona, da Espanha. Marcos Leonardo, ex-Santos e hoje no Benfia (POR), ficou na décima posição do ranking.

Endrick, do Palmeiras, e Vitor Roque foram apontados como os dois melhores jogadores sub-21 do mundo (Foto: Reprodução / Instagram @endrick)

VEJA OS 10 ATACANTES MAIS PROMISSORES DO MUNDO

1º - Endrick (Palmeiras)

2º - Vitor Roque (Barcelona - ESP)

3º - Evan Ferguson (Brighton - ING)

4º - Damián Pizarro (Colo-Colo - CHI)

5º - Jerónimo Domina (CA Unión - ARG)

6º - Milos Lukovic (KF IMT - SRB)

7º - George Ilenikhena (Royal Antwerp - BEL)

8º - Benjamin Sesko (RB Leipzig - ALE)

9º - Santiago Castro (Bologna - ITA)

10º - Marcos Leonardo (Benfica - POR)