Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 22:03 • São Paulo (SP)

Yuri Alberto e Pedro Raul decidiram a classificação do Corinthians contra o São Bernardo, e a torcida do Timão foi à loucura com os gols dos centroavantes pela segunda fase da Copa do Brasil.

Yuri Alberto e Pedro Raul marcaram. É o dia dos bonitos... — Ruan Phelipe (@ruanphelipez) March 14, 2024

Para o duelo contra o Bernô, o técnico António Oliveira deixou Romero no banco de reservas e optou por colocar Yuri Alberto e Pedro Raul juntos. O camisa 9 abriu o placar aos cinco minutos, após pênalti sofrido por Raniele. O gol do camisa 20 saiu aos 26 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Wesley desviado pela defesa adversária.

Yuri Alberto e Pedro Raul também marcaram contra o Santos André, pelo Paulistão (Foto: Divulgação / Corinthians)

Posso falar uma parada? Gabigol, cumpra seu contrato! O Corinthians já tem Yuri Alberto e Pedro Raul! Obrigado! 🤙🏻 — Cortinas ao Contrário | Mateus (@Snaihtniroccccc) March 14, 2024

Com o gol marcado diante do São Bernardo, Yuri Alberto chega a sexta bola na rede pelo Corinthians na temporada, ultrapassa Romero e se torna o artilheiro do Timão na temporada.

Eliminado na fase de grupos do Paulistão, a equipe de António Oliveira volta a campo no dia 14 de abril, contra a Ponte Preta, pela primeira rodada da Série A do Brasileirão, na Neo Química Arena

