Escrito por Rafael Marson • Publicada em 14/03/2024 - 22:02 • São Paulo (SP)

O Corinthians afastou a zebra e venceu o São Bernardo por 2 a 0, em duelo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Yuri Alberto, de pênalti, e Pedro Raul fizeram os gols do Timão no Estádio 1º de Maio. Rodrigo Garro, do Timão, e Helber, do Bernô, foram expulsos durante a partida.

Com o resultado, o Corinthians avança na competição e aguarda o sorteio da terceira fase, que contará com equipes que estão na Libertadores, para conhecer o próximo adversário na Copa do Brasil.

⚽COMO FOI A PARTIDA?

O Corinthians dominou o primeiro tempo e abriu o placar aos cinco minutos com Yuri Alberto, que converteu pênalti sofrido por Raniele. Pedro Raul ampliou a vantagem após cruzamento desviado de Wesley. Na reta final da primeira etapa, Garro recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

(Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

O Timão não se abalou e conseguiu segurar o resultado. O São Bernardo teve dificuldades ofensivas e caiu de produção após a expulsão de Helber, que recebeu o segundo amarelo no início do segundo tempo.

O que vem por aí?

O próximo compromisso do Corinthians é no dia 14 de abril, contra a Ponte Preta, pela primeira rodada da Série A do Brasileirão, na Neo Química Arena. No dia 20 de abril, o São Bernardo estreia na Série C diante do Náutico.

✅ SÃO BERNARDO 0 X 2 CORINTHIANS

Copa do Brasil - Segunda fase fase - Jogo único

Data e horário: quinta-feira, 14 de fevereiro de 2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo (SP)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado

Cartões amarelos: Helber (2x), Alan Santos, Lucas Tocantins e Rafael Forster (São Bernardo) / Garro (2x) e Raniele Matheus França (Corinthians)

Cartões vermelhos: Helber e Garro

Gols: Yuri Alberto e Pedro Raul

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO BERNARDO

Alex Alves; Helder Maciel, Alan Santos, Rafael Forster; Hugo, Lucas Lima, Romisson, Arthur Henrique; Lucas Tocantins, Matheus Régis; Kayke Rodrigues. Técnico: Márcio Zanardi.

CORINTHIANS

Cássio; Fágner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Bidon e Rodrigo Garro; Pedro Raul, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.