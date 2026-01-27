O sonho de ver equipes da Major League Soccer e da Liga MX disputando a Libertadores não foi totalmente descartado pela Conmebol. Em entrevista ao ge neste domingo (26), no Rio de Janeiro, o presidente da entidade, Alejandro Domínguez, comentou a sugestão levantada recentemente por Jorge Mas, proprietário do Inter Miami — atual campeão da MLS e time de astros como Lionel Messi e Luis Suárez. Embora tenha afirmado que a "porta ficou aberta", o dirigente impôs condições institucionais claras para que isso ocorra.

Para Domínguez, o primeiro passo não depende da vontade isolada dos clubes ou da Conmebol, mas sim de uma articulação interna na Confederação das Américas do Norte, Central e do Caribe (Concacaf). O dirigente paraguaio enfatizou o respeito à autonomia da coirmã, mas não escondeu a satisfação com o interesse demonstrado pelos vizinhos do norte em participar do torneio mais prestigiado do continente sul-americano.

Respeito institucional e hierarquia

Durante o evento de lançamento da marca oficial da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada no Brasil, Domínguez explicou que qualquer movimento de expansão precisa respeitar os limites jurisdicionais das confederações.

— É uma questão que eles têm que falar dentro da Concacaf. Já foi feito no passado, mas a gente é muito respeitoso com as outras confederações. Mas, sim, é uma honra que equipes de outra confederação tenham a Libertadores como referência de competição internacional e mundial — afirmou o presidente.

Alejandro Domínguez é presidente da Conmebol (Foto: Norberto Duarte/AFP)

Histórico de participações

Ao ser questionado sobre a viabilidade técnica do retorno, Domínguez relembrou o histórico de colaboração entre as Américas. Clubes mexicanos participaram da Copa Libertadores como convidados entre 1998 e 2016, chegando inclusive a decidir o título em três ocasiões (Cruz Azul em 2001, Chivas em 2010 e Tigres em 2015). A saída ocorreu devido a incompatibilidades de calendário.

— A porta ficou aberta, lembrem que eles estiveram aqui com a gente jogando até o ano 2017 (a última participação foi em 2016), mas se eles querem voltar têm que voltar através da Concacaf — concluiu o dirigente, deixando a possibilidade no horizonte, desde que os trâmites burocráticos sejam respeitados.

Lionel Messi comemora título da MLS pelo Inter Miami (Foto: Rich Storry/AFP)

