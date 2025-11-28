LIMA (PER) - O Palmeiras vive um clima de tranquilidade e apoio nos dias que antecedem a final da Libertadores, no próximo sábado (29), contra o Flamengo.

continua após a publicidade

+ Mudança de Abel em palco da final é 'virada de chave' para o Palmeiras na Libertadores

Hospedado no bairro de San Isidro, na capital peruana, o elenco alviverde recebe apoio pacato nas dependências do hotel, com torcedores concentrados em incentivar a equipe e em repetir o resultado de Montevidéu, onde o Verdão superou o rival na prorrogação para conquistar seu segundo título continental consecutivo.

Entre os gritos que ecoam na concentração palestrina, destacam-se as mensagens de apoio para Andreas Pereira, personagem central de mais uma decisão, e para Abel, alvo de pedidos pelo título que colocaria o Palmeiras como o primeiro tetracampeão brasileiro.

continua após a publicidade

Arredores do hotel do Palmeiras em Lima (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

+ Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Hospedagem do Palmeiras

O hotel Hyatt (cinco estrelas), localizado no bairro de San Isidro, região metropolitana de Lima, foi a sede escolhida para receber o Palmeiras na reta final de preparação antes do principa jogo do clube na temporada.

Localizado em uma região nobre da capital peruana, o hotel dispõe de 254 quartos, piscina aquecida na cobertura, academia 24 horas e um espaço destinado às ativações físicas do elenco, utilizado pela delegação alviverde logo após a chegada, na última quarta-feira.

continua após a publicidade

Jogo do ano e sonho do tetracampeonato da Libertadores

Nos bastidores que cercam o Palmeiras, a regra é clara: tratar o duelo com o Flamengo como o "jogo do ano". Em uma temporada marcada por disputas de títulos, eliminatórias contra o maior rival e um Mundial, a partida deste sábado assume o papel de protagonista, com dois dos principais clubes do país na briga pela taça continental.

Novato em decisões continentais, Allan vive a expectativa de disputar sua primeira final de Libertadores e não se afastou do pensamento predominante no elenco.

— Como o Abel falou, ele está na terceira final pelo Palmeiras, busca nos passar sempre as melhores informações, para não fazer nada diferente só porque é a final. É óbvio que é o jogo mais importante do ano, exige, sim, uma concentração e um esforço a mais, mas ele busca nos deixar tranquilos e manter o que temos feito durante a temporada — afirmou.