Vitória e Mirassol fazem confronto de opostos a partir das 16h deste sábado (horário de Brasília), no Barradão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere (pay-per-view).

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

O Vitória respirou aliviado depois de bater o Sport, no último domingo, e saiu da zona de rebaixamento. Agora, o Leão está na 16ª posição, com 39 pontos, um a mais em relação ao Santos, que abre o Z-4. Já o Mirassol consolida a campanha histórica deste ano a cada rodada e está muito próximo de garantir classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. A equipe de Rafael Guanaes está na quarta posição, com 63 pontos.

Como chega o Vitória?

Embalado e com quatro jogos de invencibilidade, o Vitória chega para este jogo contra o Mirassol depois de bater o Sport por 3 a 1, no último domingo, resultado que tirou a equipe da zona de rebaixamento.

A boa notícia para Jair Ventura - que tenta manter o aproveitamento para encaminhar a permanência do Rubro-Negro - é o retorno do volante Willian Oliveira após cumprir suspensão na partida contra o Sport. É provável que ele volte ao time titular na vaga de Ronald. Já o atacante reserva Carlinhos pegou gancho de dois jogos por conta da expulsão na partida diante do Vasco, pela 27ª rodada, enquanto Lucas Arcanjo, Fintelman, Jamerson e Rúben Ismael seguem no departamento médico.

Jair Ventura em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como vem o Mirassol?

Com uma campanha que vai ficar para sempre marcada na história do clube, o Mirassol chegou aos 63 pontos depois de bater o Ceará na última segunda-feira, resultado que credencia o time paulista a confirmar a vaga na fase de grupos da Libertadores já nesta rodada, mas, para isso, vai precisar vencer no Barradão e torcer para tropeço do Botafogo.

De olho neste objetivo para coroar o ano mágico, Rafael Guanaes tem os retornos dos meias Neto Moura, Shaylon e Guilherme Marques. Por outro lado, a única baixa no time é o zagueiro Jemmes, que vai cumprir suspensão e abre vaga para Gabriel Knesowitsch.

Rafael Guanaes, técnico do Mirassol; veja abaixo onde assistir jogo contra o Vitória (Foto: Zé Rafael/Uai Foto/Gazeta Press)

➡️Vitória x Mirassol coloca rebaixamento e Libertadores em jogo

Confira arbitragem e prováveis times de Vitória x Mirassol

VITÓRIA x MIRASSOL

36ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Mirassol: Premiere;

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Brigida Cirilo Ferreira (AL);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);

⚽ Prováveis escalações

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura):

Thiago Couto; Edu, Lucas Halter e Camutanga; Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Baralhas e Ramon; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renato Kayzer (Renzo López).

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes):

Lucas Ramon, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson (Carlos Eduardo) e Chico da Costa (Cristian).