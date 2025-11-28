Às vésperas da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, Filipe Luís tem poucas dúvidas para escalar o Rubro-Negro que entrará em campo no Estádio Monumental de Lima, no Peru, neste sábado (29). Retornando de lesão, Léo Ortiz compete por vaga com Danilo na zaga. No ataque, Luiz Araújo, Carrascal, Samuel Lino e Everton Cebolinha são as opções para formar trio com Bruno Henrique.

O Lance!, então, perguntou aos torcedores quais seriam as suas escolhas para a decisão continental. Os resultados das enquetes feitas no nosso canal voltado para a torcida do Flamengo deixaram claras as preferências rubro-negras.

Léo Ortiz tem que ir para o sacrifício?

Léo Ortiz foi titular do Flamengo ao longo de toda a temporada, porém sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo direito em outubro. Voltou no sacrifício na partida de volta contra o Racing, pela semifinal da Libertadores, mas passou a se ausentar dos duelos seguintes, focado em estar bem para a decisão de sábado. Para 90% dos torcedores, o zagueiro precisa ser titular.

*Imagem do canal Lance! Flamengo mostra o resultado parcial das 15h58 (de Brasília) desta sexta-feira (28)

Segundo Lucas Bayer, repórter do Lance! que cobre a decisão diretamente de Lima, a escolha dos torcedores deve ser atendida. O zagueiro treinou normalmente nesta sexta.

— O Léo Ortiz está treinando com o elenco sem limitações, está bem e a tendência de que jogue ao lado de Léo Pereira é muito grande — afirmou.

Léo Ortiz durante treino do Flamengo em Lima, no Peru (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

E o ataque do Flamengo?

O meio-campo rubro-negro que começará o jogo contra o Palmeiras deve ter Jorginho, Pulgar e Arrascaeta. Na frente, porém, a disputa está aberta. Bem nos últimos confrontos e poupado dos titulares contra o Atlético-MG, Everton Cebolinha tem a concorrência de Samuel Lino pelo lado esquerdo. Na outra ponta, é provável que Carrascal saia jogando.

Para 78,6% dos torcedores, Carrascal e Cebolinha deveriam acompanhar Bruno Henrique no ataque do Flamengo. A opção é a esperada, segundo Lucas Bayer.

*Imagem do canal Lance! Flamengo mostra o resultado parcial das 16h07 (de Brasília) desta sexta-feira (28)

A provável escalação do Flamengo, portanto, tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Cebolinha (Samuel Lino) e Bruno Henrique. A equipe enfrenta o Palmeiras às 18h (de Brasília) deste sábado.