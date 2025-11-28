menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Entenda como ficarão os cargos no São Paulo após saída de trio

Tricolor tem mudanças internas depois de goleada

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porIzabella Giannola,
Dia 28/11/2025
16:58
Carlos Belmonte São Paulo
imagem cameraCarlos Belmonte (Foto: Vitor Palhares/ Lance!)
O São Paulo está vivendo um momento muito conturbado politicamente. Após a derrota por goleada no Maracanã para o Fluminense, a crise política no Tricolor se agravou ainda mais. Nesta sexta-feira (28), Carlos Belmonte, Nelsinho e Chapecó, dirigentes que ocupavam cargos importantes no clube, pediram demissão. Entenda como as vagas serão preenchidas.

Pressionado para renunciar, o presidente do clube, Julio Casares, respondeu em uma coletiva na tarde desta sexta-feira que enxerga como "um movimento normal da oposição" o abaixo assinado que está circulando entre os outros dirigentes e conselheiros, o documento está pedindo sua renúncia. Até agora, 41 conselheiros assinaram o abaixo assinado.

O Lance! apurou e confirmou que Marcio Carlomagno seguirá como superintendente do time, trabalhando tanto no MorumBIS como no CT. O Muricy Ramalho seguirá como Coordenador Técnico do Tricolor, assim como Rui Costa, que também vai continuar com a sua função de executivo de futebol.

Na coletiva de imprensa, Julio Casares também confirmou que ainda não está analisando nenhum nome específico para assumir a função de Belmonte, ex-diretor de futebol do São Paulo.

Carlos Belmonte
Carlos Belmonte (Foto: Reprodução/ São Paulo FC)

Entenda o que aconteceu

Carlos Belmonte não é mais diretor de futebol do São Paulo. O dirigente pediu desligamento do cargo nesta sexta-feira (28), um dia após a goleada por 6 a 0 sofrida diante do Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

Além de Belmonte, outros dois nomes também deixaram suas funções no departamento de futebol tricolor: Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi. As saídas foram confirmadas oficialmente pelo clube em comunicado divulgado nas redes e nos canais oficiais.

São Paulo soma mais lesões do que jogos em 2025 e cenário gera preocupação

– O São Paulo Futebol Clube informa que Carlos Belmonte Sobrinho, Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi deixam de ter suas atribuições no departamento de futebol. O executivo Rui Costa e o coordenador Muricy Ramalho seguem no comando do futebol e planejamento para 2026. - confirmou o Tricolor, em nota oficial no seu Instagram.

