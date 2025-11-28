Entenda como ficarão os cargos no São Paulo após saída de trio

O São Paulo está vivendo um momento muito conturbado politicamente. Após a derrota por goleada no Maracanã para o Fluminense, a crise política no Tricolor se agravou ainda mais. Nesta sexta-feira (28), Carlos Belmonte, Nelsinho e Chapecó, dirigentes que ocupavam cargos importantes no clube, pediram demissão. Entenda como as vagas serão preenchidas.

Pressionado para renunciar, o presidente do clube, Julio Casares, respondeu em uma coletiva na tarde desta sexta-feira que enxerga como "um movimento normal da oposição" o abaixo assinado que está circulando entre os outros dirigentes e conselheiros, o documento está pedindo sua renúncia. Até agora, 41 conselheiros assinaram o abaixo assinado.

O Lance! apurou e confirmou que Marcio Carlomagno seguirá como superintendente do time, trabalhando tanto no MorumBIS como no CT. O Muricy Ramalho seguirá como Coordenador Técnico do Tricolor, assim como Rui Costa, que também vai continuar com a sua função de executivo de futebol.

Na coletiva de imprensa, Julio Casares também confirmou que ainda não está analisando nenhum nome específico para assumir a função de Belmonte, ex-diretor de futebol do São Paulo.

Carlos Belmonte (Foto: Reprodução/ São Paulo FC)

Entenda o que aconteceu

Carlos Belmonte não é mais diretor de futebol do São Paulo. O dirigente pediu desligamento do cargo nesta sexta-feira (28), um dia após a goleada por 6 a 0 sofrida diante do Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

Além de Belmonte, outros dois nomes também deixaram suas funções no departamento de futebol tricolor: Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi. As saídas foram confirmadas oficialmente pelo clube em comunicado divulgado nas redes e nos canais oficiais.

– O São Paulo Futebol Clube informa que Carlos Belmonte Sobrinho, Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi deixam de ter suas atribuições no departamento de futebol. O executivo Rui Costa e o coordenador Muricy Ramalho seguem no comando do futebol e planejamento para 2026. - confirmou o Tricolor, em nota oficial no seu Instagram.