imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo renova contrato de Philipe Sampaio até o fim do ano

Zagueiro do Fogão tinha vínculo perto do fim e se recupera de lesão

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/11/2025
16:00
imagem cameraPhilipe Sampaio não joga pelo Botafogo desde 2023. Foto: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo entrou em acordo com o zagueiro Philipe Sampaio e renovou o vínculo até 31 de dezembro deste ano. O vínculo seria encerrado neste mês, mas o atleta finaliza tratamento médico. 

Por ter menos de seis meses de contrato com o Glorioso, Sampaio está liberado para firmar pré-contrato com um novo clube. Ele está sob acompanhamento no CT Lonier e faz trabalhos individuais também fora do clube para recuperação e recondicionamento.

O atleta teve um problema quando estava emprestado ao Atlético-GO e ainda sofreu com lesão muscular durante a recuperação. Philipe Sampaio não entra em campo desde 14 de setembro de 2024.

Já no Botafogo, o último jogo do zagueiro foi em 6 de dezembro de 2023, na derrota por 3 a 1 para o Inter, pela última rodada do Brasileiro.

Primeira contratação da SAF do Botafogo

Philipe Sampaio foi o primeiro nome anunciado pela gestão de John Textor, em março de 2022. Com a camisa alvinegra, o defensor, contratado junto ao Guingamp, da França, disputou 45 jogos e marcou um gol.

Na passagem pelo Botafogo, o agora zagueiro de 31 anos foi mais utilizado no primeiro ano de contrato, quando o Glorioso acabara de retornar à elite do Brasileirão. Depois disso, em 2024, foi emprestado ao RWD Molenbeek (atual RWDM Brussels), da Bélgica, também gerido por John Textor, e para o Atlético-GO, com cinco jogos no time europeu e uma partida na equipe brasileira.

Philipe Sampaio não atua pelo Botafogo desde dezembro de 2023, na Série A. Foto: Vitor Silva/Botafogo

