Assista ao vivo à coletiva de Julio Casares, presidente do São Paulo
Casares dá entrevista depois de goleada sofrida pelo Tricolor
O presidente do São Paulo, Julio Casares, irá conceder uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (28). Após a goleada sofrida pelo Tricolor no Maracanã, a má situação política do time se agravou mais ainda, culminando no pedido de demissão de Nelsinho, Chapecó e Belmonte.
