menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Assista ao vivo à coletiva de Julio Casares, presidente do São Paulo

Casares dá entrevista depois de goleada sofrida pelo Tricolor

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 28/11/2025
15:59
Atualizado há 2 minutos
Julio Casares presidente do São Paulo
imagem camerapresidente do São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O presidente do São Paulo, Julio Casares, irá conceder uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (28). Após a goleada sofrida pelo Tricolor no Maracanã, a má situação política do time se agravou mais ainda, culminando no pedido de demissão de Nelsinho, Chapecó e Belmonte.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Presidente do São Paulo Julio Casares em coletiva no MorumBis
Presidente do São Paulo Julio Casares em coletiva no MorumBis. (Divulgação/São Paulo FC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias