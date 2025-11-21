Conmebol define arbitragem para final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo
Equipes se enfrentam no dia 29 de novembro, em Lima, capital do Peru
A Conmebol anunciou nesta sexta-feira (21) a equipe de arbitragem para a final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. O duelo está marcado para o dia 29 de novembro, às 18h (de Brasília), em Lima, capital do Peru.
O argentino Darío Herrera será o responsável por conduzir a partida. Seus auxiliares serão Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani, também da Argentina. No comando do VAR estará Héctor Alberto Paletta.
O Palmeiras chegou à decisão após golear a LDU no Allianz Parque e reverter desvantagem de três gols sofrida no jogo de ida, no Equador. O Flamengo, por sua vez, garantiu a vaga ao eliminar o Racing, na Argentina, após empate sem gols.
A equipe que levantar a taça no dia 29 se tornará o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. O Verdão soma três títulos, mesma marca do Flamengo. Os times voltam a se encontrar em uma final após quatro anos.
Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a competição em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu por 2 a 1, com o gol do título marcado por Deyverson, na prorrogação.
Arbitragem da final entre Palmeiras e Flamengo pela Libertadores
- Árbitro: Darío Herrera (ARG);
- Auxiliares: Cristian Gonzalo Navarro (ARG) e José Miguel Savorani (ARG);
- VAR: Héctor Alberto Paletta (ARG);
- Quarto árbitro: Maximiliano Nicolás Ramírez (ARG).
