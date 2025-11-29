menu hamburguer
Fora de Campo

Cena envolvendo ídolos de Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores viraliza: 'Nada a ver'

Ídolos ficaram encarregados de conduzir troféu da Libertadores

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/11/2025
18:30
Atualizado há 2 minutos
Julio César, Felipe Melo e Puyol na final da Libertadores
Julio César, Felipe Melo e Puyol na final da Libertadores (Foto: Reprodução)
Carregando a taça da Libertadores, antes do apito inicial, estavam ídolos das equipes finalistas: Felipe Melo representando o Palmeiras e Júlio Cesar representando o Flamengo. Ao lado dos ídolos brasileiros estava o espanhol Carles Puyol, que mesmo sem tocar na taça, e talvez até por isso, foi quem roubou a cena.

Revanche entre Palmeiras e Flamengo

Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, o Alviverde venceu o Rubro-Negro por 2 a 1, no estádio Centenário. No tempo normal, Raphael Veiga abriu o placar, na etapa inicial, e Gabigol deixou tudo igual no segundo tempo. Na prorrogação, após um erro de Andreas Pereira, Deyverson marcou e deu o título ao time paulista.

Os dois clubes tem se dividido pelos títulos da Libertadores nos últimos anos. Em 2019, o Flamengo venceu o torneio , no ano seguinte, o Palmeiras ergueu a taça. Após o título de 2021 do Alviverde, o Rubro-Negro conquistou a taça novamente, em 2022. No Brasileirão e Copa do Brasil, os dois também tem somado taças nas últimas temporadas.

Flamengo Palmeiras Libertadores
Jogadores do Palmeiras e do Flamengo aquecendo antes da final da Libertadores (Foto: ERNESTO BENAVIDES/AFP)

Próximos compromissos das equipes

Depois da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição com 75 pontos, seguido do Verdão com 70. O time de Filipe de Luís ainda enfrenta Ceará (C) e Mirassol (F). Os comandados de Abel Ferreira vão encarar Atlético-MG (F) e Ceará (F).

