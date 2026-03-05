Zagueiro do Bragantino recebe suspensão de 12 jogos por fala machista contra árbitra

O zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, foi punido com 12 jogos de suspensão após uma declaração de teor machista direcionada à árbitra Daiane Muniz. O episódio ocorreu depois da eliminação da equipe para o São Paulo, em duelo das quartas de final do Campeonato Paulista, no dia 21 de fevereiro.

continua após a publicidade

Na ocasião, o jogador criticou o fato de uma mulher ter apitado a partida. A declaração foi dada na entrevista após a derrota por 2 a 1.

- Primeiramente, eu quero falar da arbitragem porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho - disse.

A punição foi definida em julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo, realizado na quarta-feira (4). Além da suspensão, Gustavo Marques também recebeu multa de R$ 30 mil.

continua após a publicidade

A denúncia foi enquadrada nos artigos 243-G e 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que tratam de atos discriminatórios. Após o caso, Bragantino e jogador se manifestaram publicamente.

Daiane Muniz foi alvo da fala de Gustavo Marques (Foto: ESDRAS MARTINS/MOCHILA PRESS)

Relembre as manifestações de Gustavo Marques e do Bragantino

Diante da repercussão negativa, o jogador foi até a zona mista do estádio ainda no mesmo dia e se pronunciou novamente, desta vez para pedir desculpas.

continua após a publicidade

+ Aposte nos jogos do São Paulo pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

– Quero vir aqui a público para pedir perdão para todas as mulheres pela minha fala. Eu sei que eu sou ser humano, todo ser humano erra. Naquele momento, eu estava de cabeça quente, nervoso, e falei coisas que eu não deveria. Também fui até a Daiane, pedi perdão para ela. Ela estava com uma assistente, também pedi perdão para ela, porque ela também é mulher. Acho que eu errei ao ter falado. Estou aqui para pedir perdão para todas as mulheres do Brasil e do mundo. Até minha mulher me xingou pela minha fala. Minha mãe também, todo mundo já me ligou, já falou que eu não deveria ter falado. Estou sendo homem, estou sendo ser humano ao vir aqui pedir perdão pela minha fala. Todo ser humano erra. Eu vi que errei e estou aqui para pedir perdão para todas as mulheres do mundo. Ela aceitou meu pedido de desculpas. Falou para eu tomar cuidado porque há mulheres que não vão aceitar. Ela viu que eu estava nervoso, triste e amargurado – disse no momento.

O Red Bull Bragantino emitiu uma nota oficial para comunicar a punição aplicada ao zagueiro Gustavo Marques, após ofensa direcionada à árbitra Daiane Muniz.

No comunicado, o clube informou que o atleta será multado em 50% do salário, valor que será destinado a uma ONG que atua no apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Federação Paulista de Futebol também divulgou nota após a partida condenando a atitude do atleta, classificando a declaração como reflexo de uma "visão primitiva, machista, preconceituosa e misógina, incompatível com os valores que regem a sociedade e o futebol". A entidade informou ainda que conta com 36 mulheres em seu quadro de arbitragem e que encaminhará denúncia à Justiça Desportiva para que as providências cabíveis sejam tomadas.