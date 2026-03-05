menu hamburguer
Flamengo

AO VIVO: Assista à apresentação de Leonardo Jardim no Flamengo

Português concede a primeira entrevista coletiva como técnico do clube

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/03/2026
12:08
O Flamengo apresenta nesta quinta-feira (5) o técnico Leonardo Jardim. Ex-Cruzeiro, o treinador português, que estava livre no mercado, chega para ocupar a vaga de Filipe Luís, demitido mesmo após a vitória por 8 a 0 contra o Madureira. O contrato do técnico com o Rubro-Negro é válido até o final de 2027. Assista ao vivo no vídeo acima.

Como Leonardo Jardim pode mudar o cenário de jogadores com pouca minutagem no Flamengo

Jardim desembarcou no Rio de Janeiro na noite de terça-feira (3). Aguardado por torcedores e membros da imprensa, o treinador deixou o aerporto por uma passagem interna, frustando os rubro-negros. Na quarta, comandou o seu primeiro treino no Ninho do Urubu. Ele chega ao Flamengo com três auxiliares: Antonio Vieira, José Barros e Diogo Dias.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Leonardo Jardim terá final do Campeonato Carioca em sua estreia no Flamengo

O primeiro teste de Leonardo Jardim no Flamengo será logo na decisão do Campeonato Carioca. O treinador terá quatro dias de treinamentos para preparar o Rubro-Negro para a partida contra o Fluminense. As equipes se enfrentam no domingo, às 18h (de Brasília), no Maracanã.

Leonardo Jardim, novo técnico do Flamengo (Foto:Adriano Fontes/Flamengo)
Leonardo Jardim, novo técnico do Flamengo, ao lado do diretor de futebol José Boto (Foto:Adriano Fontes/Flamengo)

