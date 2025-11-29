LIMA (PER) — A final da Libertadores de 2025 entre Palmeiras e Flamengo, realizada no Monumental U, às 18h (de Brasília), é considerada uma das mais aguardadas da história da competição. O confronto promete fortes emoções ao longo dos 90 minutos e, caso o placar permaneça empatado ao término do tempo regulamentar, o título, que poderá consagrar o primeiro clube brasileiro a conquistar quatro taças da Libertadores, será decidido em tempo extra.

A final será disputada em final única e, se o empate persistir ao término dos 90 minutos, o regulamento da competição estabelece uma prorrogação de 30 minutos, dividida em dois tempos de 15 minutos. Caso o período termine igualado, a classificação será definida por cobranças de pênalti, com cada equipe executando cinco tentativas; a equipe que converter mais gols assegurará a vitória. Se o empate persistir após as cinco cobranças iniciais de cada equipe, a disputa seguirá para a fase de "morte súbita", em que as equipes alternam batidas e a vitória será definida assim que um time converter o pênalti enquanto o adversário erra na mesma rodada.

Na final da Libertadores de 2021, Palmeiras e Flamengo empataram por 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols de Raphael Veiga e Gabigol, e o título foi definido na prorrogação, quando Deyverson marcou o tento da vitória. Com quatro taças da Glória Eterna, o campeão de 2025 se tornará o maior vencedor brasileiro da competição, de modo que ultrapassa os rivais Grêmio, Santos e São Paulo, com três conquistas cada.

Palmeiras: campeão da Libertadores de 2021 após vencer a final contra o Flamengo (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Tudo sobre o jogo entre Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Flamengo

Final da Libertadores

📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Monumental U, em Lima, no Peru

👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+

🟨 Arbitragem: Dario Herrera (árbitro); Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani (assistentes); Maximiliano Nicolás Ramírez (quarto árbitro)

📺 VAR: Héctor Alberto Paletta