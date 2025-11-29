Prorrogação ou pênaltis? Entenda o regulamento da final entre Palmeiras e Flamengo
Libertadores de 2025 será definida em partida única, às 18h (de Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias
LIMA (PER) — A final da Libertadores de 2025 entre Palmeiras e Flamengo, realizada no Monumental U, às 18h (de Brasília), é considerada uma das mais aguardadas da história da competição. O confronto promete fortes emoções ao longo dos 90 minutos e, caso o placar permaneça empatado ao término do tempo regulamentar, o título, que poderá consagrar o primeiro clube brasileiro a conquistar quatro taças da Libertadores, será decidido em tempo extra.
Relacionadas
- Flamengo
Flamengo e a fé: torcedores distribuem santinhos de São Judas Tadeu para a final da Libertadores
Flamengo29/11/2025
- Futebol Nacional
Com vendedores de camisas e bandeiras, Monumental U entra no clima de Palmeiras x Flamengo
Futebol Nacional29/11/2025
- Futebol Nacional
Cintos, bandeiras e papel higiênico: o que não pode entrar na final da Libertadores
Futebol Nacional29/11/2025
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
A final será disputada em final única e, se o empate persistir ao término dos 90 minutos, o regulamento da competição estabelece uma prorrogação de 30 minutos, dividida em dois tempos de 15 minutos. Caso o período termine igualado, a classificação será definida por cobranças de pênalti, com cada equipe executando cinco tentativas; a equipe que converter mais gols assegurará a vitória. Se o empate persistir após as cinco cobranças iniciais de cada equipe, a disputa seguirá para a fase de "morte súbita", em que as equipes alternam batidas e a vitória será definida assim que um time converter o pênalti enquanto o adversário erra na mesma rodada.
Na final da Libertadores de 2021, Palmeiras e Flamengo empataram por 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols de Raphael Veiga e Gabigol, e o título foi definido na prorrogação, quando Deyverson marcou o tento da vitória. Com quatro taças da Glória Eterna, o campeão de 2025 se tornará o maior vencedor brasileiro da competição, de modo que ultrapassa os rivais Grêmio, Santos e São Paulo, com três conquistas cada.
➡️ Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba
Tudo sobre o jogo entre Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Palmeiras x Flamengo
Final da Libertadores
📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Monumental U, em Lima, no Peru
👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+
🟨 Arbitragem: Dario Herrera (árbitro); Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani (assistentes); Maximiliano Nicolás Ramírez (quarto árbitro)
📺 VAR: Héctor Alberto Paletta
- Matéria
- Mais Notícias