Confusão generalizada marca clássico entre Guarani e Ponte Preta; veja fotos

O clássico entre Guarani e Ponte Preta pela 1ª rodada da 2ª fase da Série C foi marcado por confusão generalizada e alguns feridos. A partida, disputada na tarde de sábado (6), no Brinco de Ouro, chegou a ser paralisada no primeiro tempo. De acordo a PM, as cenas de violências começaram com um torcedor da Macaca infiltrado na ala sul do estádio. Desde 2018, o dérbi campineiro é disputado com torcida única.

— O homem caiu no fosso, foi atendido pelos médicos da ambulância e levado ao Hospital Municipal Mário Gatti. As torcidas organizadas do Guarani, segundo informações, identificaram um torcedor que estaria infiltrado no setor. Com essa informação os torcedores se inflamaram e queriam tirar o indivíduo de lá a todo custo. Esse torcedor se assustou, acho que iria apanhar e ser linchado, e resolveu sair pulando pelo foço. Quando ele caiu, a patrulha que estava lá em cima tentou apartar os torcedores que tentavam chegar até o rapaz. Nesse momento, um torcedor do Guarani agrediu uma policial com uma voadora. Ela machucou pulso, cotovelo e luxou o ombro. A partir daí começou uma briga generalizada entre torcedores e a patrulha da Polícia Militar — disse o Capitão Bonato, da Polícia Militar, divulgado pelo "ge".

Além de deixar feridos e um homem detido, a briga nas arquibancadas paralisou o clássico entre Guarani e Ponte Preta dos 36 aos 43 minutos. Dois policiais também foram encaminhados ao hospital.

Tanto os jogadores do Guarani quanto o coordenador técnico do clube, Elano, dirigiram-se até a arquibancada para conversar com os torcedores, enquanto o árbitro Marcelo de Lima Henrique (CE) seguia com a suspensão do jogo até o fim das brigas.

— Na detenção desse indivíduo, que vai ser apresentado na 1ª seccional após ser atendido no hospital, outros tentaram evitar que ele fosse preso e tiveram ações pontuais da nossa parte para conter esse indivíduo que tentava fuga. Ele veio a se lesionar, sendo levado ao hospital, aparentemente, com uma lesão na perna. Nessa ação, um policial nosso sofreu uma concussão, e o estado dele é sensível. Está estável, mas passa por exames. Uma pena que tudo isso tenha acontecido em razão de desafetos entre eventuais torcedores.

— Quando um indivíduo atua constantemente contra uma equipe policial, de forma incisiva com agressões, a gente tem que atuar de forma incisiva também para evitar que os nossos policiais sejam lesionados. Foi o que foi feito. Foi necessário a utilização da munição de borracha para que esses torcedores identificados saíssem e ação pontual com uso de cacetetes. Infelizmente, temos que dar uma resposta quando somos provocados nesse sentido. Não podemos sair daqui com mais policiais lesionados por conta de uma confusão entre torcedores — completou o capitão.

Após a arbitragem autorizar o recomeço da partida, saiu o único gol do clássico, marcado por Jonas Toró para a Ponte Preta e jogo fechou com vitória da equipe alvinegra. O jogo marcou a rodada inicial do Grupo B da 2ª fase da Série C, que também tem Náutico e Brusque no grupo. No outro grupo estão Caxias do Sul, Floresta (CE), Londrina e São Bernardo..