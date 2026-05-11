Botafogo sofre novo transfer ban da Fifa por dívida de Thiago Almada

O clima nos bastidores de General Severiano esquentou nesta segunda-feira (11). O Botafogo recebeu a notificação de um novo transfer ban aplicado pela Fifa, desta vez referente à contratação do meia argentino Thiago Almada. Com a decisão, o Alvinegro está proibido de registrar novos atletas por prazo indeterminado.

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Thiago Almada e o troféu da Libertadores do Botafogo (Foto: Vítor Silva / Botafogo)

Esta é a terceira sanção vigente contra o clube. O novo bloqueio ocorre devido ao não pagamento da segunda parcela do acordo firmado com o Atlanta United, dos Estados Unidos. Embora John Textor, dono da SAF botafoguense, tenha buscado renegociar prazos e costurado um acordo verbal para evitar a instância máxima do futebol, o clube americano acionou a entidade internacional.

O cenário financeiro do Glorioso apresenta um "efeito dominó" preocupante. O clube já carregava outras duas punições recentes: uma datada de 20 de abril, referente à dívida com o Ludogorets pela contratação de Rwan Cruz (avaliada em 8 milhões de euros), e outra de 7 de maio, por parcelas atrasadas junto ao New York City na compra de Santi Rodríguez (cerca de 5 milhões de dólares).

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O Botafogo solicitou que as punições atendam à cautelar antecedente à sua recuperação judicial. A expectativa da cúpula alvinegra é que a Fifa reconheça a validade do processo de reestruturação financeira e suspenda as sanções desportivas.

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O quem vem por aí para o Botafogo?

Depois de somar um ponto contra o Atlético-MG no Mineirão, o Botafogo vira a chave e foca todas as suas atenções na Copa do Brasil. O desafio agora é o jogo da volta da 5ª fase, na Arena Condá, contra a Chapecoense após vencer o jogo de ida no Nilton Santos por 1 a 0.