Cruzeiro atualiza situação de Matheus Henrique e revela contusão pulmonar

Dois dias após o susto dado na comissão técnica, colegas de time e membros da diretoria do Cruzeiro, o meio-campista Matheus Henrique teve seu quadro médico atualizado. Segundo o clube, o atleta sofreu uma contusão pulmonar na partida contra o Bahia, sábado (9), pelo Campeonato Brasileiro.

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O atleta passou por exames nesta segunda-feira (11) em Belo Horizonte. O tratamento indicado para o caso é de repouso até que ele se recupere das dores no local do trauma.

– O Cruzeiro informa que o atleta Matheus Henrique repetiu os exames, nesta segunda-feira, no Hospital Orizonti, devido ao trauma sofrido na partida contra o Bahia, no último sábado. As avaliações confirmaram o diagnóstico de contusão pulmonar. A indicação para o caso é de repouso até a plena recuperação da lesão e do quadro de dor no local do trauma – informou o clube.

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Entenda o que aconteceu com Matheus Henrique

O jogador se chocou com Everaldo aos 47 minutos da primeira etapa e imediatamente levou as mãos ao peito. O atacante tricolor recebeu cartão amarelo.

No vestiário, Matheus Henrique se sentiu mal e chegou a cuspir sangue. Segundo apuração do Lance!, o atleta foi levado ao hospital para fazer uma tomografia, mas não teve nenhuma fratura identificada.

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Ao fazer um pronunciamento sobre a arbitragem, o executivo de futebol Bruno Spindel deu detalhes do ocorrido com o jogador.

Brunno Spindel (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

– O motivo de eu estar aqui é sobre a arbitragem. O Cruzeiro está muito incomodado com os erros recorrentes, com a falta de critério da arbitragem e com o nível da arbitragem nos jogos do Cruzeiro. Estamos falando com os órgãos competentes da CBF, mas achamos importante deixar público nossa insatisfação. Inclusive os erros hoje. Um bandeira de nível nacional não pode errar como no primeiro gol, ainda que o VAR corrija. Entrada muito dura no Matheusinho, fez com que ele fosse hospitalizado, estava quase desfalecendo no vestiário, cuspiu sangue, foi para o hospital. Nos deixa incomodados a falta de critério. Queremos uma arbitragem limpa, com critérios, não que o Cruzeiro seja tratado de uma forma diferente – disse.

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