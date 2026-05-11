Cruzeiro x Goiás: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil
As equipes decidem uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil
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Cruzeiro e Goiás se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view), Sportv (canal fechado) e GETV (YouTube). Na partida de ida, as equipes empataram em 2 a 2.
Ficha do jogo
A Raposa se reergueu depois da derrota no clássico e vem de dois jogos sem perder, com um empate importante na Libertadores. No fim de semana, o Cruzeiro venceu o Bahia, de virada, na Arena Fonte Nova e se distanciou da zona de rebaixamento.
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Enquanto isso, o Esmeraldino pôs fim a uma má fase no fim de semana ao vencer o clássico contra o Vila Nova por 1 a 0 pela Série B. Antes, o time comandado por Daniel Paulista vinha de cinco jogos sem vencer.
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Goiás
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X GOIÁS
COPA DO BRASIL - 5ª FASE
📆 Data e horário: Terça-feira, 12 de maio, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view), Sportv (canal fechado) e GETV (YouTube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
📺 VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Kauã Moraes; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Arroyo, Kaio Jorge
GOIÁS (Técnico: Daniel Paulista)
Tadeu; Soares, L. Felipe, L. Ribeiro, Nicolas; Gegê, Filipe Machado, Lucas Lima; Lourenço, J. Carlos e Anselmo Ramon
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