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Cruzeiro x Goiás: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

As equipes decidem uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 11/05/2026
16:55
Cruzeiro x Goiás (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraCruzeiro x Goiás (Foto: Arte Lance!)
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Cruzeiro e Goiás se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília). As equipes se encontram pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view), Sportv (canal fechado) e GETV (YouTube). Na partida de ida, as equipes empataram em 2 a 2.

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Ficha do jogo

CRU
GOI
5ª fase
Copa do Brasil
Data e Hora
Terça-feira, 11 de maio, às 21h30 (de Brasília)
Local
Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Árbitro
Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes
Luanderson Lima dos Santos (BA) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
Var
Jose Claudio Rocha Filho (SP)
Onde assistir

A Raposa se reergueu depois da derrota no clássico e vem de dois jogos sem perder, com um empate importante na Libertadores. No fim de semana, o Cruzeiro venceu o Bahia, de virada, na Arena Fonte Nova e se distanciou da zona de rebaixamento.

Bahia x Cruzeiro (Celo Gil / Cruzeiro)
Bahia x Cruzeiro (Celo Gil / Cruzeiro)

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Enquanto isso, o Esmeraldino pôs fim a uma má fase no fim de semana ao vencer o clássico contra o Vila Nova por 1 a 0 pela Série B. Antes, o time comandado por Daniel Paulista vinha de cinco jogos sem vencer.

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Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Goiás

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X GOIÁS
COPA DO BRASIL - 5ª FASE

📆 Data e horário: Terça-feira, 12 de maio, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view), Sportv (canal fechado) e GETV (YouTube)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
📺 VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

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⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Kauã Moraes; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Arroyo, Kaio Jorge

GOIÁS (Técnico: Daniel Paulista)
Tadeu; Soares, L. Felipe, L. Ribeiro, Nicolas; Gegê, Filipe Machado, Lucas Lima; Lourenço, J. Carlos e Anselmo Ramon

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