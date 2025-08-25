A partida entre Flamengo e Vitória, marcada para as 21h desta segunda-feira, coloca frente a frente dois artilheiros no Maracanã: Pedro e Renato Kayzer. Destaques das suas equipes, os atacantes costumam ser decisivos no Brasileirão e são as maiores esperanças de gol nesta 21ª rodada.

Com sete bolas nas redes para cada um na competição, Pedro e Kayzer brilharam nos últimos jogos e devem ser titulares nesta noite.

Pedro dá volta por cima

Pedro, do Flamengo, comemora gol contra o Internacional; ele é um dos artilheiros em campo contra o Vitória (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Uma palavra que pode classificar a temporada de Pedro com a camisa do Flamengo é "conturbada". Afinal, o camisa 9 passou por momentos delicados, principalmente por conta de seu desempenho em treinos do time carioca, que deixou o técnico Filipe Luís na bronca.

O atacante, no entanto, vem dando a volta por cima e demonstra o quanto é importante no ataque rubro-negro. No confronto entre Internacional e Flamengo no Beira-Rio, na última rodada do Campeonato Brasileiro, Pedro marcou dois gols na vitória por 3 a 1. Na competição, é o artilheiro desde que chegou ao time carioca em 2020. Desde então, são 62 gols em 150 jogos.

Números de Pedro no Flamengo em 2025:

Jogos: 26;

Minutos em campo: 1.212;

Gols: 9;

Assistências: 3.

Vale lembrar que Pedro vem em alternância com Bruno Henrique no comando de ataque do time de Filipe Luís e pretende se firmar na posição para tentar repetir os feitos das últimas temporadas, com direito a artilharia e títulos.

Além do Inter, o camisa 9 balançou as redes na Série A contra o Fluminense, Corinthians (2x) e Juventude (2x), resultados que ajudaram o Rubro-Negro a construir a campanha de líder.

Renato Kayzer virou esperança do Leão

Kayzer comemora gol pelo Vitória; ele é um dos artilheiros em campo no Maracanã, contra o Flamengo (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Kayzer começou a temporada no Fortaleza e foi contratado para suprir uma lacuna do Vitória no Campeonato Brasileiro. Com Janderson e Carlinhos em má fase no ataque, o camisa 79 estreou na oitava rodada, em partida contra o Vasco, e já mostrou que seria o dono da posição. Foram dois gols em 45 minutos que garantiram a vitória por 2 a 1 e os três pontos para o Rubro-Negro no Barradão.

Daí em diante, Renato Kayzer foi titular em todos os jogos do Vitória e ganhou status de insubstituível no ataque da equipe, tanto com Thiago Carpini quanto com Fábio Carille. Além do jogo contra o Cruzmaltino, ele também balançou as redes em duelos diante do Bahia, Bragantino, Palmeiras e Juventude (2x). São sete gols em 14 partidas com a camisa vermelha e preta, média de 0,5 por jogo.

Gols de Kayzer pelo Vitória:

Vitória 2 x 1 Vasco - 8ª rodada ⚽⚽;

Bahia 2 x 1 Vitória - 9ª rodada ⚽;

Vitória 1 x 0 Bragantino - 15ª rodada ⚽;

Vitória 2 x 2 Palmeiras - 18ª rodada ⚽;

Vitória 2 x 2 Juventude - 20ª rodada ⚽⚽.

Kayzer rapidamente se tornou artilheiro do Vitória no Brasileirão e está a um gol de alcançar Janderson - que já deixou o clube -, goleador do Vitória nesta temporada, com oito tentos. Um dado interessante é que ele é responsável por mais da metade de todos os gols do Vitória desde a sua estreia, já que o time balançou as redes 12 vezes neste recorte de 16 jogos.

Mais que isso, Kayzer também se mostra uma das lideranças da equipe, tanto dentro quanto fora de campo. Um exemplo inusitado aconteceu no último sábado, quando o Vitória vacilou mais uma vez no Barradão e amargou um empate em confronto direto contra o Juventude, com dois gols sofridos na reta final.

— Com toda a sinceridade, minha vontade é de esculachar, viu? Tem que ter cabeça fria, não está tudo perdido, mas também não está tudo bem. Mais uma vez pecamos no final. É cansativo, mas temos que tentar melhorar. Fizemos um bom jogo com um a mais… Infantilidade, essa é a palavra hoje — disse Kayzer depois de ter marcado dua vezes no empate entre Vitória e Juventude.

Seu reserva imediato é o recém-contratado Renzo López, atacante uruguaio de 31 anos que marcou um gol pelo Leão em oito jogos. Já Carlinhos, ex-Flamengo, é o terceiro da fila no ataque do Vitória e perdeu muito espaço nos últimos meses.

Números de Kayzer no Vitória:

Jogos: 14;

Minutos em campo: 1.087;

Gols: sete;

Assistêcias: nenhuma.

Com essa dupla em campo, é difícil que a partida termine com um 0 a 0, placar que, inclusive, seria ruim para as pretensões do Flamengo, que busca se isolar no topo, e do Vitória, na briga para deixar a zona de rebaixamento.