Fluminense e Botafogo farão clássico com arbitragem gaúcha; veja
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (12), no Maracanã
A Comissão de arbitragem da CBF escalou o árbitro Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS), de 35 anos, para apitar o clássico entre Fluminense e Botafogo, na próxima quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
Na atual temporada, Rafael Rodrigo Klein apitou a Supercopa Rei entre Flamengo e Corinthians, no Mané Garrincha, vencida pelo Timão pelo placar de 2 a 0. O lance polêmico do duelo ficou por conta da expulsão de Carrascal antes mesmo de o segundo tempo recomeçar, em análise no monitor do VAR sobre um lance no último minuto da primeira etapa.
Este será o primeiro jogo do árbitro na atual edição do Brasileirão. Na temporada passada, Rafael Rodrigo Klein apitou três partidas do Fluminense e nenhuma do Botafogo.
Fluminense x Botafogo: como chegam as equipes
O Tricolor, mandante do clássico no Maracanã, vem de empate fora de casa com o Bahia, pela segunda rodada, e do título da Taça Guanabara. O Alvinegro, por sua vez, perdeu por 5 a 3 para o Grêmio, também na condição de visitante, e para o Vasco na última rodada do Estadual — já sem pretensões, pois estava classificado como líder.
Fluminense e Botafogo devem ir a campo com equipes consideradas titulares para o clássico. O time das Laranjeiras ocupa a quinta colocação, com quatro pontos, enquanto o Glorioso é o oitavo, com três somados. No último encontro entre as equipes, no Nilton Santos, vitória do Tricolor por 1 a 0 pela quinta rodada do Carioca.
