menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Fluminense e Botafogo farão clássico com arbitragem gaúcha; veja

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (12), no Maracanã

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/02/2026
16:19
Rafael Rodrigo Klein apitará Fluminense x Botafogo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
imagem cameraRafael Rodrigo Klein apitará Fluminense x Botafogo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Comissão de arbitragem da CBF escalou o árbitro Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS), de 35 anos, para apitar o clássico entre Fluminense e Botafogo, na próxima quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Árbitro explica expulsão de Allan, do Botafogo, na derrota para o Vasco
➡️ Após vencer a Taça Guanabara, Serna mira artilharia do Carioca

Na atual temporada, Rafael Rodrigo Klein apitou a Supercopa Rei entre Flamengo e Corinthians, no Mané Garrincha, vencida pelo Timão pelo placar de 2 a 0. O lance polêmico do duelo ficou por conta da expulsão de Carrascal antes mesmo de o segundo tempo recomeçar, em análise no monitor do VAR sobre um lance no último minuto da primeira etapa.

Este será o primeiro jogo do árbitro na atual edição do Brasileirão. Na temporada passada, Rafael Rodrigo Klein apitou três partidas do Fluminense e nenhuma do Botafogo.

continua após a publicidade

Fluminense x Botafogo: como chegam as equipes

O Tricolor, mandante do clássico no Maracanã, vem de empate fora de casa com o Bahia, pela segunda rodada, e do título da Taça Guanabara. O Alvinegro, por sua vez, perdeu por 5 a 3 para o Grêmio, também na condição de visitante, e para o Vasco na última rodada do Estadual — já sem pretensões, pois estava classificado como líder.

Fluminense e Botafogo devem ir a campo com equipes consideradas titulares para o clássico. O time das Laranjeiras ocupa a quinta colocação, com quatro pontos, enquanto o Glorioso é o oitavo, com três somados. No último encontro entre as equipes, no Nilton Santos, vitória do Tricolor por 1 a 0 pela quinta rodada do Carioca.

continua após a publicidade
John Kennedy fluminense
John Kennedy comemora seu gol pelo Fluminense contra o Botafogo, pelo Campeonato Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)

🤑 Aposte nos jogos de Fluminense e Botafogo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias