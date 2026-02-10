Entenda a polêmica envolvendo a nova camisa do São Paulo nos bastidores

Um vazamento da suposta nova camisa do São Paulo, que será lançada oficialmente nesta terça-feira (10), gerou uma série de polêmicas nos bastidores do clube. O modelo corresponde ao uniforme 1 da temporada 2026.

Uma imagem começou a circular nas redes sociais e, mesmo sem anúncio oficial da New Balance, conselheiros passaram a se manifestar publicamente. O principal argumento é de que o novo uniforme não estaria de acordo com o estatuto do clube.

A contestação envolve a disposição das cores em relação ao escudo. De acordo com o artigo 157 do estatuto, o uniforme principal deve "ser composto por camisas brancas, tendo à altura do peito três faixas horizontais vermelha, branca e preta, nessa ordem, cobertas inteiramente pelo emblema. As faixas vermelha e preta devem ter cinco centímetros de largura, e a branca, 2,5 centímetros. O uniforme número 1 será composto também por shorts brancos e meias brancas. Em caso de impossibilidade determinada pela entidade organizadora do jogo, deverão ser utilizados shorts e meias pretos. Apenas na impossibilidade de utilização das cores preferenciais por determinação da entidade organizadora do jogo, serão utilizados shorts e meias vermelhos".

Segundo conselheiros, a imagem vazada da nova camisa não atenderia a essas exigências. A exceção prevista no estatuto seria para um terceiro uniforme, o que não seria o caso. Diante disso, o tema pode acabar sendo levado para discussão formal no Conselho.

Fere claramente o estatuto. O time não pode entrar em campo com ela. https://t.co/LO3kPN64Nh pic.twitter.com/jLAruOyrbO — Fábio Machado (@FabioGBMachado) February 9, 2026

São Paulo deve estrear nova camisa contra o Grêmio

O São Paulo lançará a camisa nesta terça. O Lance! ouviu que o planejamento era estrear contra o Grêmio, no jogo de quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.