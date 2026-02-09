CBF divulga tabela detalhada da 1ª fase da Copa do Brasil; veja horários e confrontos
Jogos começam em 17 de fevereiro
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira (9), a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil. O confronto inaugural será em 17 de fevereiro, entre Sampaio Corrêa-RJ e Desportiva-ES.
Com os confronto já definidos, agora os 28 participantes conheceram data e horário de suas partidas decisivas - confira abaixo. Por ser jogo único, a equipe de melhor desempenho em seu respectivo estadual terá a vantagem do empate para avançar.
Na segunda fase, os duelos já estão desenhados na tabela. Definidos os 14 classificados, os jogos voltam a partir do dia 25 de fevereiro e serão disputados até 5 de março.
Confira datas e horários dos jogos
Terça-feira, 17 de fevereiro
- 20h: Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES
Quarta-feira, 18 de fevereiro
- 16h: Porto-BA x Serra Branca-PB
- 16h30: Maguary-PE x Laguna-RN
- 17h: Baré-RR x Madureira-RJ
- 19h30: Araguaína-RO x Primavera-SP
- 20h: Gama-DF x Monte Roraima-RR
- 20h: América-SE x Tirol-CE
- 20h: Betim-MG x Piauí-PI
- 20h: Santa Catarina-SC x IAPE-MA
- 20h30: Ji-Paraná-RO x Pantanal-MS
- 20h30: Ivinhema-MS x Independente-AP
- 21h: Galvez-AC x Guaporé-RO
Quinta-feira, 19 de fevereiro
- Primavera-MT x Bragantino-PA
- Vasco-AC x Velo Clube-SP
Copa do Brasil de 2026
A ampliação do número de equipes impacta diretamente na estrutura da Copa do Brasil de 2026, que terá nove fases eliminatórias, duas a mais que em 2025. A primeira fase será disputada pelos 28 clubes com pior colocação no Ranking Nacional da CBF — os 14 vencedores avançam para a segunda fase.
Os classificados, então, se juntam a outros 72 clubes. A terceira fase, por sua vez, contará com a entrada dos campeões da Série C, Série D, Copa Verde e Copa do Nordeste. Neste último caso, o Confiança herdou a vaga do Bahia, que já havia se classificado pelo Campeonato Brasileiro. Esses quatro clubes se unem aos 44 classificados das fases iniciais.
A divisão de vagas entre as federações estaduais segue o critério estabelecido pela CBF. São Paulo e Rio de Janeiro terão seis representantes cada; Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, cinco; e Ceará, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso, Amazonas, Goiás, Santa Catarina, Bahia e Pará, quatro. As demais federações contam com três clubes cada.
Tudo sobre
