Partida entre Juventude e São José pelo Gauchão termina em briga generalizada; veja vídeo

A partida entre Juventude e São José, válida pelo Campeonato Gaúcho, terminou em confusão generalizada no Alfredo Jaconi após uma virada eletrizante por 3 a 2, que garantiu o time de Caxias do Sul nas semifinais do estadual. O confronto foi marcado por emoção até os últimos segundos e terminou com cinco jogadores expulsos depois de uma briga generalizada no gramado.

Com a bola rolando, o São José saiu na frente mesmo com um jogador a menos: Diney abriu o placar aos 6 minutos do segundo tempo, e Lucas Grafite ampliou aos 25. A equipe de Porto Alegre jogava com dez desde a expulsão de Keverton, ainda na reta final da primeira etapa.

O cenário parecia encaminhar a classificação do São José, mas o Juventude reagiu. Mandaca diminuiu aos 32 minutos e manteve a pressão até conseguir um pênalti nos acréscimos. Aos 53, Taliari converteu a cobrança e empatou a partida.

A virada veio aos 55 minutos do segundo tempo, quando Ray Breno — atleta do Vasco emprestado ao Juventude — arriscou de fora da área e marcou o terceiro gol da equipe alviverde, decretando o 3 a 2. Logo após o gol, jogadores das duas equipes se envolveram em uma briga generalizada no gramado.

Após a confusão, Marcos Paulo, Ray Breno e Rodrigo Sam foram expulsos pelo lado do time da Serra. Pelo São José, Tiago Pedra recebeu o cartão vermelho.

Com o resultado, o Juventude garantiu vaga na semifinal do Gauchão, onde enfrentará o Grêmio. Já o São José disputará a Taça Farroupilha ao lado de Caxias, São Luiz e Novo Hamburgo; o campeão do torneio assegura vaga na Copa do Brasil de 2027.