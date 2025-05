Confira os resultados deste fim de semana na Série C

A 6ª rodada da Série C começou neste sábado (17) e contou com resultados importantes na tabela de classificação. A líder, Ponte Preta, recebeu o Brusque e acabou goleada por 4 a 1. Já o rival Guarani, ficou no empate com o Floresta e amarga a 18ª posição, com 4 pontos ganhos. O Náutico goleou o Ypiranga, fora de casa e alcançou a 10ª colocação. O Figueirense recebeu o Ituano e conquistou a 1ª vitória na competição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Floresta empatou sem gols com o Guarani e estacionou na 11ª posição, com 8 pontos ganhos. O Bugre, por sua vez, chegou aos 4 pontos e segue na 18ª colocação. Tombense e CSA também não saíram do 0 a 0 e se mantiveram com o mesmo número de pontos, 9 para cada.

Já o Náutico, emplacou a segunda vitória seguida e goleou o Ypiranga, por 4 a 0, fora de casa. Outra visita ingrata da rodada, foi o Brusque, que goleou a Ponte Preta, dentro do Moisés Lucarelli, por 4 a 1.

continua após a publicidade

O São Bernardo derrotou o Caxias por 1 a 0 e assumiu a 5ª colocação, com 11 pontos ganhos. O Maringá ficou no empate com o Botafogo-PB e perdeu a oportunidade de subir na tabela de classificação.

Brigando na parte de baixo da tabela, o Retrô derrotou o Itabaiana por 1 a 0 e chegou a 12ª posição. Também na parte de baixo, o Figueirense venceu e respirou na competição. Após aplicar um placar de 2 a 0 no Ituano, a equipe catarinense chegou aos 5 pontos ganhos.

continua após a publicidade

Taça da Série C do Campeonato Brasileiro (Foto: Léo Piva/CBF)

Confira os jogos desta segunda-feira

ABC x Anápolis - 19h30

Confiança x Londrina - 19h30