Torcida provoca Neymar na final da Kings League: ‘Santos vai jogar a Série B’

Após algumas semanas ausente das partidas do seu time na Kings League, Neymar marcou presença no Allianz Parque na noite deste domingo (18). Em sua entrada no gramado ao se dirigir à cabine dos presidentes, o atacante do Santos foi vaiado pela torcida rival, que aproveitou para provocar o Peixe após derrota no clássico.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Santos perdeu para o Corinthians poucas horas antes da bola rolar para a partida entre a Furia, presidida por Neymar ao lado amigo e empresário Cris Guedes, e o Dendele FC, dos streamers Luqueta e Paulinho Loko. Na entrada do campo, o atacante ouviu um misto de aplausos e vaias das arquibancadas.

Aos gritos de “arerê, o Santos vai jogar a Série B”, apoiadores do Dendele FC provocaram o atleta santista, que caminhou ao longo do campo cumprimentando a torcida da Furia e chegou a se aproximar da arquibancada para falar de perto com os fãs.

continua após a publicidade

O jogador se recupera de uma lesão muscular e está na reta final dos trabalhos no departamento médico santista. No clássico de mais cedo, contra o Corinthians, não compareceu à Neo Química Arena. Após o final do duelo, o jogador se deslocou para o Allianz para assistir à decisão.

Final brasileira e Mundial da Kings League

A Kings League chega à sua primeira final dentro do Brasil e contou com dez participantes. Além da Furia, time de Neymar, e do Dendele FC, o Desimpedidos Goti e o Fluxo FC se classificaram para representar o Brasil na Copa do Mundo de Clubes, que acontece na França de 1º a 14 de junho.

continua após a publicidade

Além dos quatro brasileiros, serão sete equipes da Espanha, entre elas o atual campeão do Mundial de Clubes, Porcinos FC, quatro times da Kings League Américas - que reúne equipes da América Latina -, do Brasil, França e Itália, além de dois representantes da Alemanha. Outros seis clubes convidados, chamados de "wildcards" terminam de compor a lista dos 32 clubes. Entre os famosos que têm equipes na Kings League estão Neymar, James Rodríguez, Chichiarito Hernández, Aguero e o lutador norte-americano Jake Paul. Lamine Yamal, do Barcelona, terá um clube participante no Mundial da França neste ano.