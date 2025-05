Lembra deles? Time da Série C do Catarinense contrata ex-Botafogo e ex-Vasco

O Sport Club Jaraguá, time da Série C do Campeonato Catarinense, acertou com dois jogadores conhecidos do futebol brasileiro. O meia Bernardo, ex-Vasco, e o atacante Jobson, ex-Botafogo, que jogavam juntos no futebol do Espírito Santo.

O torneio tem início previsto para setembro e término em novembro. O conselho técnico será feito em 28 de maio, com 10 clubes participantes, para definir o formato da disputa.

Jobson, 37 anos, tem um pré-contrato com o Jaraguá para a disputa da competição. Desde o ano passado, ele atua pelo Capixaba e tem seis gols em 13 jogos. A equipe foi eliminada no estadual deste ano nas quartas de final para o campeão Rio Branco.

O Jaraguá será a 21ª equipe do atacante na carreira, iniciada profissionalmente em 2007, e o primeiro time catarinense. Jobson não ultrapassa a marca de 20 jogos na temporada desde 2014, quando fez oito partidas pelo Botafogo e 13 pelo Al-Ittihad.

Bernardo, 34 anos, chegou ao Capixaba neste ano e atuou em seis confrontos. Em 2024, o meia jogou por URT e Brasiliense.

Criado e revelado pelo Cruzeiro, Bernardo tem passagens por Goiás, Santos, Palmeiras, Ceará e Coritiba. Ao todo, são 19 clubes diferentes na carreira profissional, iniciada em 2009.

Jobson e Bernardo têm polêmicas fora de campo

Jobson fez certo sucesso em campo até 2015, principalmente pelo Botafogo, mas depois acumulou problemas extracampo. O atacante chegou a ser preso por ser suspeito de estupro de vulneráveis em 2016, no Pará, e por se envolver em um acidente de trânsito em 2017, no Tocantis.

No currículo, ele também tem duas suspensões de doping: uma por consumo de drogas e outra por ter negar a realizar o exame.

Já Bernardo foi sequestrado e agredido por traficantes após supostamente ter se envolvido com Dayane Rodrigues, mulher de Marcelo Santos das Dores, conhecido como Menor P. O caso aconteceu em 2014, no Complexo da Maré, quando ele jogava pelo Vasco.

Sport Club Jaraguá

Fundado em 19 de abril de 2008, o Jaraguá tem 17 anos e possui sede em Jaraguá do Sul. O nome inicial do time era Associação Catarinense de Futebol Arte e foi mudado para o Sport Clube Jaraguá em março de 2011, passando a se tornar um clube profissional.

Com as cores preto, vermelho e amarelo, por conta da forte imigração alemã na região, o Jaraguá tem o leão como mascote. Nesta temporada, com o objetivo de acesso à Segundona, o clube fez parceria por cinco anos com a LB Sports, empresa especializada em gestão de clubes.