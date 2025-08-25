menu hamburguer
Futebol Nacional

Confira arbitragem de Bahia x Fluminense pelas quartas da Copa do Brasil

Bola rola às 19h30h desta quinta (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova

Raphael Claus durante partida entre Flamengo e Atletico-MG no estadio Maracana pelo campeonato Copa Do Brasil 2025. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF
imagem cameraRaphael Claus durante partida entre Flamengo e Atletico-MG pela Copa Do Brasil 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 25/08/2025
20:26
  Matéria
  Mais Notícias

Bahia e Fluminense começam a decidir uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil a partir das 19h30 desta quinta-feira (horário de Brasília) na Arena Fonte Nova, com uma arbitragem padrão Fifa. Raphael Claus será o dono do apito neste primeiro jogo das quartas de final.

Com Copa do Mundo e decisões continentais no currículo, Claus terá Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP) como assistentes. O VAR será comandado por Wagner Reway (SC). Confira abaixo a escala completa da arbitragem divulgada pela CBF:

Árbitro: Raphael Claus - SP - FIFA
Árbitro Assistente 1: Guilherme Dias Camilo - MG - FIFA
Árbitro Assistente 2: Alex Ang Ribeiro - SP - FIFA
Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote - SP
Assessor: Kleber Lucio Gil - SC
Inspetor: Jose Mocellin - RS
Quinto árbitro: Elicarlos Franco de Oliveira - BA
VAR: Wagner Reway - SC
AVAR: Fabricio Porfirio de Moura - SP
AVAR2: Ilbert Estevam da Silva - SP
Observador de VAR: Marcelo Carvalho Van Gasse.

Vale lembrar que o time classificado às semifinais embolsa mais R$ 9.922.500 em premiação. A partida de volta está marcada para as 19h do dia 10 de setembro (horário de Brasília), no Maracanã.

Campanhas de Bahia e Fluminense na Copa do Brasil

Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil; confira acima arbitragem de Bahia x Fluminense (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Em busca de uma semifinal inédita, o Tricolor chega às quartas com menos jogos na Copa do Brasil em relação a 2023 e 2024, já que inicou a atual campanha na terceira fase por ter se classificado para a Libertadores. Nos dois confrontos contra o Paysandu, o Bahia não teve dificuldades e construiu 5 a 0 no agregado (1 a 0 na ida e 4 a 0 na volta).

Já diante do Retrô a tarefa foi mais sofrida. Depois de vencer por 3 a 2 na Arena Fonte Nova, o Tricolor ficou só no empate sem gols, pela partida de volta, o suficiente para carimbar mais uma vaga nas quartas.

O Fluminense, por sua vez, O Fluminense segue invicto na Copa do Brasil. Até aqui são quatro vitórias em cinco jogos, além de um empate. Na última fase, o Tricolor eliminou o Internacional.

