Vasco e Flamengo se enfrentam neste sábado (1), às 17h45 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, popularmente conhecido como Engenhão, pelas semifinais do Campeonato Carioca. O estádio fica localizado no bairro Engenho de Dentro, na zona norte do Rio.

Como as duas torcidas não estão habituadas a frequentar o estádio utilizado pelo Botafogo, o Lance! traz todas as informações que o torcedor precisa para chegar ao Nilton Santos com facilidade.

Ruas interditadas

A CET-Rio montou um esquema de trânsito especial para o clássico, e algumas interdições vão ser realizadas:

Das 14h45 às 21h45

– Rua Dr. Padilha

– Rua Goiás, entre a Rua Guilhermina e a Rua José dos Reis

– Rua Arquias Cordeiro, entre a Rua José dos Reis e Rua Dr. Padilha

– Rua das Oficinas, entre a Rua Dr. Padilha e a Rua José dos Reis

– Rua José dos Reis, entre a Rua das Oficinas e a Rua Bento Gonçalves

– Rua Henrique Scheid, entre a Rua José dos Reis e a Rua das Oficinas

– Rua da Abolição, entre a Rua Afonso Ferreira e a Rua José dos Reis

Metrô + trem

A estação mais próxima do estádio é a Engenho de Dentro, que faz parte da linha de trem da SuperVia. Para quem está usando o metrô, é possível fazer a integração na estação Central do Brasil e seguir de trem até a estação Engenho de Dentro, que fica a poucos minutos de caminhada do Engenhão.

Vasco x Flamengo: duelo será no Nilton Santos pelas semifinais do Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Ônibus

Várias linhas de ônibus passam nas proximidades do estádio Nilton Santos, facilitando o acesso a partir de diferentes pontos da cidade. Algumas das principais linhas que atendem ao estádio incluem as linhas 238, 254, 277, 353, 606, 636 e 680, além de outras que circulam nas avenidas próximas, como a Dom Hélder Câmara.

Carro

O estádio possui um estacionamento oficial, o Estacionamento Norte 1, localizado na Rua das Oficinas. No entanto, devido à grande demanda em dias de jogos, é recomendável chegar cedo para garantir uma vaga. O acesso de veículos pode ser feito também pela Rua Piauí e Avenida Dom Hélder Câmara.

Blocos de Carnaval

Por volta das 14h, começa a concentração do bloco Vinil Social da Abolição na Rua José dos Reis, 658, que é colada no Estádio Nilton Santos. A rua estará fechada para o trânsito a partir das 14h45.

Retrospecto Vasco x Flamengo

O retrospecto de Vasco x Flamengo não é favorável à equipe Cruzmaltina em qualquer condição. São oito partidas consecutivas sem vitória sobre o rival. Ao todo, são seis triunfos do Rubro-Negro e dois empates. No Nilton Santos, os números também não são bons. Em 13 encontros no estádio, o Flamengo venceu seis vezes e o Vasco apenas duas.