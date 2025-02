Veja o balanço da janela de Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo

Com o encerramento da janela de transferências do Brasil, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo construíram uma base para 2025. Enquanto uns se reforçaram muito, outros foram mais cautelosos no início de temporada.

O Lance! faz um balanço da janela de transferências de janeiro de Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo e relembra os nomes que chegaram nas equipes como reforços na temporada com análises sobre seus inícios e expectativas para 2025.

Balanço do Flamengo

O Flamengo teve um comportamento menos ofensivo do que os torcedores imaginavam nesta janela de transferências. Aliás, segundo o diretor de futebol José Boto, esse já era um cenário idealizado pela diretoria, que pretende ser mais "agressivo" no mercado no meio do ano. Dessa forma, o clube carioca contratou apenas dois nomes: Juninho e Danilo.

O atacante, que estava no Qarabag, do Azerbaijão, assinou contrato de quatro anos com o Rubro-Negro. Para adquirir o jogador, o Flamengo desembolsou 5 milhões de euros (R$ 31 milhões). Juninho, entretanto, ainda não atingiu a expectativa dos torcedores.

Danilo, por outro lado, já caiu nas graças do torcedor. O zagueiro, que chegou sem custos após longa passagem no futebol europeu, é constantemente elogiado pelos rubro-negros por conta das suas atuações. O atleta, aliás, está na pré-lista do técnico Dorival Júnior para a convocação da Data-Fifa deste mês.

Juninho comemora gol marcado pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Balanço do Vasco

O Vasco tem um balanço positivo para esta janela de transferências. Primeiramente, o Cruz-Maltino foi ao mercado em busca de zagueiros e trouxe Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Oliveira. Por outro lado, Léo e Maicon deixaram o clube.

No mesmo passo, Tchê Tchê chegou para encorpar o elenco. Com a saída de Keiller, Daniel Fuzato foi contratado para ser o reserva de Léo Jardim.

O setor ofensivo foi o que deu mais "dor de cabeça" ao Vasco nesta janela. Após inúmeras tentativas fracassadas, o Cruz-Maltino acertou a chegada de Benjamín Garré, Nuno Moreira e Loide Augusto. Jogadores que atuam pelo lado do campo eram a prioridade máxima da mesma forma que os zagueiros.

Nuno Moreira deixou o Casa Pia e foi anunciado pelo Vasco (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

Balanço do Fluminense

Em busca de uma reestruturação do elenco e de um rejuvenescimento do plantel, o Fluminense contratou dez reforços na janela de transferências. Dentre os nomes, apenas Everaldo, Otávio e Renê possuem 30 anos ou mais, o que representa uma ruptura com o que vinha sendo feito em mercados anteriores.

Dentre os reforços, Canobbio e Hércules iniciam a temporada como peças indiscutíveis na equipe de Mano Menezes no ataque e no meio de campo, respectivamente. Por outro lado, outros atletas chegaram para compor o elenco e dar mais equilíbrio e profundidade.

O goleiro Marcelo Pitaluga chega com e expectativa de futuramente substituir Fábio, que está em seu último ano de contrato com o Fluminense. O zagueiro Juan Freytes foi contratado para ser um substituto imediato para Thiago Silva ou Ignácio. Renê ocupa a vaga deixada por Diogo Barbosa na reserva da lateral-esquerda. Enquanto isso, Joaquín Lavega sonha com sua estreia, enquanto Rubén Lezcano ainda não treinou com o Tricolor no Rio de Janeiro, embora chegue com boas credenciais do Libertad.

Cano e Hércules comemoram gol do Fluminense marcado sobre a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Balanço do Botafogo

Assim como o Fluminense, o Botafogo também investiu em diversos nomes na janela de transferências. Mas a principal contratação foi a do técnico Renato Paiva, anunciado pelo Alvinegro no dia do jogo de volta da Recopa Sul-Americana.

Com a saída de diversos nomes do elenco, o Glorioso precisou repor as perdas, mas principalmente dar uma resposta por conta da ida de Luiz Henrique para o Zenit. Com isso, John Textor contratou Artur, que estava na Rússia após brilhar por RB Bragantino e Palmeiras.

Anunciados nos últimos dias, Elias Manoel, Nathan Fernandes e Santiago Rodríguez ainda não fizeram suas estreias. O zagueiro Jair chega com a expectativa de ser um dos pilares da defesa no presente e no futuro, enquanto David Ricardo foi contratado para compor o elenco, que já conta também com Barboza e Bastos. Léo Linck foi contratado para repor a saída de Gatito Fernández, enquanto o atacante Rwan Cruz luta contra a desconfiança e contribuir com o Botafogo na temporada.