Vasco x Flamengo: Pedrinho diz que maioria do elenco concordou com jogo no Nilton Santos

A escolha do Vasco em mandar o clássico com o Flamengo para o Estádio Nilton Santos dividiu opiniões nas redes sociais. Segundo Pedrinho, presidente do clube carioca, grande parte do elenco cruz-maltino concordou em disputar a partida de sábado, pelo confronto de ida da semifinal do Campeonato Carioca, no gramado sintético. Além disso, o ex-jogador garantiu que não se trata de briga ou birra com o rival.

- Quando a gente solicita (ao Botafogo), a gente tem uma consulta técnica. Não é uma decisão só administrativa. A gente está falando de um gramado diferente. Como tem uma decisão administrativa, mas uma interferência técnica, a gente tem que consultar os atletas. E a maioria, grande massa, decidiu pelo Engenhão - disse o presidente do Vasco, em entrevista à "Tnt Sports".

- A gente tem um número de assentos de visitantes, vaga de estacionamento de visitante, vestiário de visitante. E o Flamengo, como visitante, tem os processos de visitante. E a minha equipe se sente visitante num jogo de mandante. O único ponto é que meus jogadores precisam sentir que são mandantes do jogo. Não é birra, não é arrumar briga - afirmou.

Pedrinho aponta problemas ao alugar o Maracanã

Inicialmente, a tendência era que os dois jogos desta semifinal fossem disputados no Maracanã. No entanto, o presidente do Vasco pontuou alguns problemas quando encara o Flamengo, que administra o estádio, no local.

- Quando a gente joga como mandante no Maracanã contra o Flamengo, a gente só tem a nomenclatura de mandante, a gente não exerce nenhum processo de mandante - refletiu.

Desejo de mandar clássicos em São Januário

Durante a entrevista, Pedrinho concordou que o Clássico dos Milhões não poderia ser em São Januário por conta do regulamento do estadual, que garante que jogos entre times grandes nesta etapa da competição tenha que acontecer com a arquibancada dividida (50/50). No entanto, o mandatário deixou claro que, nos próximos confrontos, faz questão de jogar em sua casa.

- Obviamente que isso é um regulamento da Ferj, de ter torcida meio a meio, então já estava pré-estabelecido que não ia jogar em São Januário porque não tem como dividir meio a meio São Januário. Mas para o Brasileiro, e eu já falei com o meu CEO, Carlos Amodeo, é um desejo meu jogar na minha casa - iniciou.

- O Vasco tem estádio e o Vasco recebe grandes clássicos de torcidas que nem sempre são amigas. Os clubes conseguem chegar, os ônibus chegam com tranquilidade, não tem briga ao redor do estádio. Por que o Vasco não pode jogar certos clássicos em São Januário? Isso vai ser uma das minhas brigas porque eu quero jogar em São Januário, eu tenho casa, eu tenho o direito de jogar ali. Nesse caso específico da Ferj, não, porque foi assinado um contrato que o estádio teria que ser meio a meio - concluiu.