Vasco e Flamengo fazem o clássico das semifinais do Campeonato Carioca. Os rivais se enfrentam às 17h45 deste sábado (1º), no Estádio Nilton Santos. O Cruz-Maltino precisa vencer tirar a vantagem do empate que o Rubro-Negro possui.

O Flamengo foi o campeão da Taça Guanabara, enquanto o Vasco ficou na 4ª colocação da tabela. Com isso, o Rubro-Negro pode empatar as duas partidas contra o Cruz-Maltino, que se garante na final do Campeonato Carioca.

Quando os rivais se enfrentaram, na 10ª rodada da competição, o Flamengo levou a melhor. O Rubro-Negro venceu o Vasco por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique e Everton Cebolinha.

Longo jejum do Vasco diante do Flamengo

O Flamengo é soberano há quase dois anos. A última vitória foi no dia 5 de março de 2023, quando Puma Rodríguez acertou um belo chute de fora da área e marcou o único gol da vitória cruz-maltina. De lá para cá, Foram seis triunfos dos Rubro-Negros e dois empates.

Flamengo 2 x 0 Vasco (Carioca 2025)

Flamengo 1 x 1 Vasco (Brasileirão 2024)

Vasco 1 x 6 Flamengo (Brasileirão 2024)

Vasco 0 x 0 Flamengo (Carioca 2024)

Flamengo 1 x 0 Vasco (Brasileirão 2023)

Vasco 1 x 4 Flamengo (Brasileirão 2023)

Vasco 1 x 3 Flamengo (Carioca 2023)

Flamengo 3 x 2 Vasco (Carioca 2023)