O Atlético-Mg anunciou, na tarde desta quarta-feira (30), a contratação do volante Alexsander, revelado pelo Fluminense. O jovem de 21 anos estava no Al-Ahli da Arábia Saudita e foi contratado de forma definitiva pelo Galo. Seu contrato com o clube mineiro será válido até o fim de 2029.

continua após a publicidade

Alexsander, com a camisa do Atlético-MG (Foto: Paulo Henrique França / Atlético-MG)

Alexsander é o segundo reforço que o Atlético-MG contratou na atual janela de transferências. Alexsander se junta a Biel, atacante que também foi revelado pelo Fluminense, para aumentar as opções no elenco comandado por Cuca.

➡️ Ex-Fluminense, Alexsander abre o jogo sobre vida nova no Al Ahli e elogia Firmino

A chegada de Alexsander repõe a saída de Rubens, que deve ir para o Dínamo de Moscou ainda na atual janela de transferências. Além do camisa 44, Fausto Vera também deve deixar o Galo rumo a um novo clube.

continua após a publicidade

Carreira de Alexsander

Cria de Xerém, Alexsander disputou 63 partidas pelo time profissional do Fluminense, com dois gols marcados e três assistências. Um dos lances mais marcantes foi o gol anotado na goleada de 4 a 1 sobre o Flamengo, na final do Campeonato Carioca de 2023.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

A estreia do volante entre os profissionais aconteceu em novembro de 2022, sob o comando de Fernando Diniz. Rapidamente, ganhou espaço no elenco, destacando-se pela versatilidade e capacidade física, o que chamou atenção de clubes do exterior.

continua após a publicidade

Em agosto de 2024, o Al-Ahli adquiriu 85% dos direitos econômicos de Alexsander em uma negociação avaliada em € 9 milhões, cerca de R$ 54 milhões na época. A transferência foi considerada uma das maiores vendas da história recente do Fluminense, superando outras promessas negociadas pelo clube carioca.

Alexsander também acumula passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira Sub-20 e 23.