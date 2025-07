A Torcida Jovem do Santos, maior organizada do clube, divulgou nesta terça-feira (30), nas redes sociais, uma nota sobre o encontro com a cúpula do Peixe realizado na segunda-feira (29), na Vila Belmiro. Estiveram presentes o presidente Marcelo Teixeira, o vice-presidente Fernando Bonavides e outros membros da diretoria.

O Santos segue em preparação para enfrentar o Juventude. A partida será disputada na segunda-feira (4), às 20h, no estádio Morumbis, em São Paulo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja abaixo a nota completa divulgada pela Torcida Jovem:

Senso de realidade para todos no Santos FC!

Na noite de ontem, diretores da Torcida Jovem foram até a Vila Belmiro e estiveram na sala da presidência do Santos, com Marcelo Teixeira, Fernando Bonavides e mais outros gestores do clube, externando a nossa preocupação eminente pela situação em que o clube se encontra.

Sabemos que, no papel, nosso time é um dos que brigariam na parte de cima da tabela, entretanto, não é o que vemos na prática.

Pontuamos sobre o desconforto da Nação Santista com a situação, e alertamos que o momento é sim preocupante, embora o presidente insista em se dizer tranquilo na recuperação do time.

Questionamos a falta de planejamento a longo prazo e insistência em apostar num treinador que, para nós, ainda não mostrou para que veio, nem mesmo com um mês exclusivo de treinamento.

Respeitamos a pessoa de Cleber Xavier, entretanto, como treinador do Santos, é necessário muito mais do que os lampejos apresentados, ou o empate contra o líder virtual segunda-feira. O Santos precisa de consistência técnica e de resultados, imediatamente.

Pedimos também esclarecimentos sobre diversas contratações nebulosas, contrapartidas não apresentadas e outros temas citados que envolvem opções que são mal aproveitadas ou sequer utilizadas, além de apresentar baixo rendimento ou improvisações sem nenhum jogador jovem.

Sobre a situação com Neymar, reafirmamos nosso apoio a ele e a todo elenco, embora mantenhamos nossa posição crítica às suas atitudes, pedindo que o clube seja rígido em casos de desrespeito à instituição por parte de qualquer funcionário do clube, e seja transparente com sua torcida sobre isso, seu povo precisa de respostas dentro e fora de campo.

Por fim, deixamos muito claro, ao presidente e a toda nação santista, que nossas ações não são pautadas pelas redes sociais. O trabalho dessa gestão da Torcida Jovem é feito há quase uma década em conjunto com as lideranças e representantes de cada região da torcida, que por sua vez são o termômetro de uma massa localizada de santistas, tendo essa troca de ideias e a sensação real de quem vive o Santos FC na pele 7 dias por semana. Sendo assim, se nossa ação for uma nota, um papel no poste ou uma conversa olho no olho, ela é embasada no diálogo diário de milhares de santistas.

Para alguns, nossas ações públicas são muito fracas e não representam a revolta da torcida. Já para outros, o entendimento é que nossas ações pontuais nos bastidores na opinião de comentaristas da internet, algo facilmente provado contrário em conversas diretas, articuladas, dialogadas e com resultado eficaz perante membros e instâncias decisivas nesta gestão.

Enquanto isso, seguiremos atuando no dia a dia, nos bastidores e fazendo aquilo que bem fazemos, quando a massa de milhares do movimento de santistas julgar benéfico para o Santos Futebol Clube.