O Estádio Nilton Santos recebe às 17h45 (de Brasília) deste sábado (28) o jogo de ida entre Vasco e Flamengo, pela semifinal do Campeonato Carioca. Já no clima do Clássico dos Milhões, o Lance! relembra a última partida entre as equipes no estádio.

O último Vasco x Flamengo na casa do Botafogo foi no dia 6 de março de 2022. O confronto, válido pela 10ª rodada da Taça Guanabara daquele ano, terminou com a vitória por 2 a 1 do time rubro-negro, com gols de Filipe Luís e Arrascaeta (ambos estarão no jogo deste sábado).

Aos dez minutos do primeiro tempo, Filipe Luís, atual técnico rubro-negro, inaugurou o marcador no clássico. O gol saiu após jogada de escanteio. Willian Arão aproveitou a sobra e cruzou para o meio da área. O lateral-esquerdo, de cabeça, balançou a rede.

Já na segunda etapa, aos sete minutos, o Vasco aproveitou uma bobeada de Andreas Pereira e, no contra-ataque, deixou tudo igual com Gabriel Pec. O gol da vitória rubro-negra saiu apenas aos 44 minutos, em um chutaço de fora da área de Arrascaeta.

Arrascaeta comemorando gol do Flamengo contra o Vasco (Foto: Armando Paiva/LANCEPRESS!)

Confira a ficha técnica do jogo

Flamengo x Vasco - 10ª rodada do Carioca

Data e horário: 06/03/2022, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rafael Martins de Sá

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Wallace Barros Santos

VAR: Pathrice Wallace Correa

Público/renda: 19.340 pagantes / 20.186 presentes / R$ 691.103,00

Gramado: bom

Cartões amarelos: Andreas Pereira, Willian Arão (FLA) / Juninho, Anderson Conceição, Quintero (VAS)

Cartões vermelhos: -

GOLS: Filipe Luís, 10'/1ºT (1-0); Gabriel Pec, 7'/2ºT (1-1); Arrascaeta, 44'/2ºT (2-1)

FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)

Hugo; Fabrício Bruno (Marinho, 37'/2ºT), David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho (Rodinei, 21'/2ºT), Willian Arão (Pedro, 21'/2ºT), Andreas Pereira (Gomes, 12'/2º) e Everton Ribeiro (Vitinho, 12'/2ºT); Bruno Henrique e Arrascaeta; Gabigol.

VASCO (Técnico: Zé Ricardo)

Thiago Rodrigues; Léo Matos, Juan Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel (Andrey, 29'/2ºT), Juninho, Gabriel Pec (Jhon Sánchez, 29'/2ºT) e Nenê; Riquelme (Figueiredo, 22'/2ºT) e Getúlio (Raniel, 16'/2ºT).