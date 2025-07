Botafogo x Cruzeiro: ingressos estão à venda para o público geral

O Botafogo abriu nesta quarta-feira (30) as vendas para o público geral para o duelo do próximo domingo (3), no Nilton Santos, às 16h (de Brasília), com o Cruzeiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. As entradas podem ser adquiridas no site botafogo.com.br/ingresso.

O acesso a todos os setores do Estádio Nilton Santos será feito exclusivamente por biometria facial. Todos os torcedores, incluindo gratuidades – com exceção de crianças até 12 anos -, devem ter conta na Ingresse e cadastrar a biometria facial no site. (Clique aqui para realizar o cadastro facial)

A comercialização foi aberta no dia 28 apenas para sócios-torcedores cadastrados o Camisa 7. Nos pontos físicos, terá início nesta quinta-feira (1), a partir das 9h.

SERVIÇO:

Botafogo x Cruzeiro

Data/Hora: 3/8/2025, às 16h

Local: Estádio Nilton Santos

Abertura dos Portões: 14h

SETORES EM FUNCIONAMENTO

Leste Inferior, Leste Superior, Norte e Oeste Inferior (Botafogo) / Sul (Visitante)

(Os setores Oeste Superior A e B estão inicialmente bloqueados e estarão disponíveis de acordo com a demanda).

Atenção: os portões são totalmente fechados aos 5 minutos do segundo tempo.

VALORES

LESTE INFERIOR

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Branco: R$ 40

Preto: R$ 32

Alvinegro OFF Rio: R$ 32

LESTE SUPERIOR

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Branco: R$ 40

Preto: R$ 32

Alvinegro OFF RIO: R$ 16

OESTE INFERIOR

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Branco: R$ 40

Preto: R$ 32

Alvinegro OFF RIO: R$ 32

NORTE

Plano Glorioso – Grátis – Check-in

Plano Alvinegro – Grátis – Check-in

Branco: R$ 30

Preto: R$ 24

Alvinegro OFF RIO: R$ 12

ÁREAS PREMIUM (EXCLUSIVO PARA A TORCIDA DO BOTAFOGO)

O Estádio Nilton Santos dispõe de espaços premium para você aproveitar com amigos e família: o Camarote Firezone e a Star Arena Kids. Os novos camarotes oferecem serviços diferenciados como open bar, open food, recreação para a criançada, shows ao vivo e muito mais opções de entretenimento. Saiba mais informações em:

Camarote Firezone: camarotefirezone.com.br

Star Arena Kids: camarotearenakids.com.br/star-arena-kids-botafogo

PONTOS DE VENDA FÍSICA PARA BOTAFOGO X CRUZEIRO:

GENERAL SEVERIANO

Sexta-feira (1/8) – de 9h às 17h

Sábado (2/8) – de 9h às 17h

NILTON SANTOS (BILHETERIA OESTE)

Sexta-feira (1/8) – de 9h às 17h

Sábado (2/8) – de 9h às 17h

Domingo (3/8) - de 10 às 14h na Bilheteria Oeste