Flamengo defende vantagem contra o Ceará como visitante; leia

Ceará e Flamengo se enfrentam neste domingo (3), na Arena Castelão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate terá início às 18h30 (de Brasília). Analisando todas as partidas com mando de campo cearense, a equipe carioca leva vantagem no retrospecto.

Ao longo de 16 jogos com mando de campo do Vovô, foram duas vitórias do time da casa, seis dos visitantes e oito empates. Os únicos triunfos do Ceará no recorte aconteceram em 2003 (Copa do Brasil) e em 2020 (Série A). O primeiro aconteceu pelo jogo de ida da segunda fase do torneio - o Flamengo repetiu o 1 a 0 na volta e avançou nos pênaltis.

O Alvinegro tem um desempenho melhor do que esse no retrospecto geral, mas a vantagem segue com o Flamengo. São 28 partidas ao todo, com seis triunfos dos cearenses, 11 dos cariocas e 11 igualdades.

Partida entre Ceará e Flamengo, pelo Brasileirão de 2022 (Foto: Jarbas Oliveira/Lancepress!)

Este será o primeiro duelo entre os clubes desde 2022, pois o Ceará foi rebaixado para a Série B do Brasileirão naquela temporada. Em 2024, a equipe conquistou o acesso e retornou à elite do futebol nacional.

Momentos de Ceará e Flamengo

Vindo de vitória por 2 a 1 diante do Cruzeiro, fora de casa, o Ceará é o atual nono colocado na tabela da Série A, com 21 pontos. O clube interrompeu uma sequência de três derrotas ao superar os mineiros, que lideravam a competição.

O Flamengo, por sua vez, recebeu o Atlético-MG em seu último jogo e triunfou por 1 a 0. A equipe carioca assumiu a liderança da competição, somando 36 pontos.