Com reviravolta, Série C define acessos e finalistas; veja quem subiu
Última rodada da segunda fase foi marcada por emoção
A última rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro aconteceu neste sábado (11). Quatro partidas simultâneas movimentaram dois quadrangulares do torneio e definiram os finalistas e as equipes que vão disputar a Série B em 2026: Ponte Preta, Londrina, Náutico e São Bernardo.
Derby e conquista nos Aflitos
Foi uma tarde de muitas reviravoltas. No Grupo C, ocorreu o Derby Campineiro, no Moisés Lucarelli, que valia a vaga para o Guarani, enquanto a Ponte Preta, com acesso garantido, precisava pontuar no clássico para disputar a final da Série C.
A Macaca venceu por 2 a 0, com gols de Bruno Lopes e Luiz Felipe. No outro jogo do grupo, nos Aflitos, Náutico e Brusque se enfrentaram, ambos ainda com chances de acesso. O Timbu abriu o placar com Hélio Borges, mas a equipe catarinense contou com um gol contra de Mateus Silva e empatou por 1 a 1. Nos últimos minutos, Paulo Sérgio marcou de pênalti e o Timbu garantiu a vaga.
Empate e vaga 'conjunta'
O grupo B também começou a rodada com a situação indefinida. Os líderes se enfrentaram e garantiram a vaga em conjunto para a segunda divisão do futebol nacional. Em Londrina, no Paraná, o São Bernardo empatou por 1 a 1 com a equipe da casa.
O Bernô saiu na frente aos 16 minutos do primeiro tempo, após boa finalização de João Paulo, de fora da área. Pouco após o gol, Foguinho, atleta do São Bernardo, foi expulso após receber o segundo amarelo, e os visitantes atuaram com um jogador a menos.
O Londrina aproveitou a vantagem numérica e, no primeiro minuto do segundo tempo, empatou o duelo com gol de Manzoli, de cabeça. No outro jogo do grupo, o Caxias e Floresta empataram por 1 a 1, no estádio Centenário, no Rio Grande do Sul. Paranaenses e paulistas garantiram acesso na Série C.
Decisão da Série C
Líderes de seus grupos, Ponte Preta e Londrina vão protagonizar a final da Série C do Brasileirão. As partidas devem ocorrer nos próximos dias 19 e 26, ainda sem mando definido. Náutico e São Bernardo encerram suas participações no torneio com a vaga.
