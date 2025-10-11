Goiás arranca empate com o Athletic, mas pode deixar o G-4 da Série B

Uma partida realizada neste sábado (11) abriu a 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Atuando em São João Del Rei, em Minas Gerais, o Goiás arrancou um empate por 1 a 1 contra os mandantes, o Athletic Club.

Vice-líder da Série B, o Esmeraldino teve mais volume de jogo na primeira etapa, e ficou perto de abrir o placar. Entretanto, o Athletic foi letal em uma das poucas oportunidades que teve. Aos 21 minutos, Ronaldo Tavares cruzou, Yuri surpreendeu a defesa do Goiás, cabeceou e marcou para os mandantes.

Na volta do intervalo, o Esmeraldino se impôs e conseguiu o empate nos primeiros minutos. Wellington Rato recebeu bom passe de Jajá, foi puxado por Kauan Lindes dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti. O meia converteu a cobrança e deixou tudo igual.

A partida seguiu movimentada no segundo tempo e ambas as equipes tiveram chances para sair com a vitória. Nos últimos minutos, o Athletic acertou duas bolas na trave no mesmo lance, com Ronaldo Tavares e Guilherme Cachoeira. O jogo terminou empatado.

Com o resultado, o Goiás permanece na vice-liderança, com 52 pontos, mas pode deixar o G-4 caso Chapecoense, Criciúma e Novorizontino vençam suas partidas nesta rodada. O Athletic chegou a 37 pontos e ocupa a 15ª posição.

Athletic segue na luta contra o rebaixamento na Série B do Brasileirão (Foto: Vinicius Silva/AGIF)

Restante da rodada

O torcedor do Goiás terá a missão de secar os adversários neste domingo (12). O Novorizontino enfrenta o Operário-PR às 16h (de Brasília), no Jorge Ismael de Biasi. Pouco depois, às 18h30, o Criciúma pega o América-MG, no Heriberto Hülse.

Além desses jogos, o Vila Nova recebe o Amazonas, no OBA, e o líder da competição, o Coritiba, encara o Cuiabá às 20h30, na Arena Pantanal.