Criciúma x América-MG: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pela Série B

Criciúma e América-MG se enfrentam neste domingo (12), às 18h30, pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão. O jogo será no Estádio Heriberto Hulse e terá transmissão da ESPN (canal fechado) e na Disney+ (streaming).

Ficha do jogo CRI AME 32ª rodada Brasileirão Série B Data e Hora Domingo, 12 de outubro, às 18h30 (de Brasília) Local Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma Árbitro Bruno Pereira Vasconcelos (BA) Assistentes Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Patricia dos Reis do Nascimento (BA) Var Marcio Henrique Gois (SP) Onde assistir

Como chega o Criciúma

Em quarto lugar, com 50 pontos, o Criciúma precisa vencer para se manter na zona de acesso para a Série A, já que pode ser ultrapassado por Novorizontino, com os mesmos 50 pontos, e por Athletico e Remo, com 48. Depois de emplacar uma sequência de oito jogos de invencibilidade, está a três sem vencer, sendo um empate e duas derrotas.

Como chega o América MG

O América é o 14º colocado, com 37 pontos e próximo da zona de rebaixamento - o Botafogo-SP, é o primeiro do Z4, com 32 pontos. Se por um lado uma vitória não faz com que o time suba muitas posições, por outro evita que se aproxima ainda mais da degola.

Se vencer, pode subir para 12º, a depender dos resultados de Operário e Vila Nova. Se perder, pode cair para 16º, se Athletic e Ferroviária ganharem.

América MG em campo pela Série B do Brasileirão (Foto: Mourão Panda/América)

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X AMÉRICA-MG

32ª RODADA DA SÉRIE B

🗓️ Data e horário: domingo, 12 de outubro, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma

📺 Transmissão: ESPN (canal fechado) e Disney+ (Streaming)

🧑‍⚖️ Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Patricia dos Reis do Nascimento (BA)

🏁 VAR: Marcio Henrique Gois (SP)

⚽ ESCALAÇÕES

CRICIÚMA (Técnico: Eduardo Baptista)

Alisson, Lucas Costa, Luciano Castan, Luiz Henrique, Marcinho, Guilherme Lobo, Leo Naldi, Felipinho, Diego Gonçalves, Borasi, Jean Carlos.

AMÉRICA-MG (Técnico: Alberto Valentim)

Gustavo, Maguinho, Ricardo Silva, Lucão, Paulinho, Kauã Diniz, Felipe Amaral, Yago Souza, Fabinho, William Bigode, Arthur Sousa.

