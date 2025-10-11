menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Criciúma x América-MG: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pela Série B

Equipes se enfrentam pela 32ª rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/10/2025
16:05
Criciúma e América-MG se enfrentam pela 32ª rodada da Série B
imagem cameraCriciúma e América-MG se enfrentam pela 32ª rodada da Série B
  • Matéria
  • Mais Notícias

Criciúma e América-MG se enfrentam neste domingo (12), às 18h30, pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão. O jogo será no Estádio Heriberto Hulse e terá transmissão da ESPN (canal fechado) e na Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficha do jogo

Criciuma-escudo-onde-assistir
CRI
América-MG-escudo-onde-assistir
AME
32ª rodada
Brasileirão Série B
Data e Hora
Domingo, 12 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
Local
Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma
Árbitro
Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
Assistentes
Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Patricia dos Reis do Nascimento (BA)
Var
Marcio Henrique Gois (SP)
Onde assistir

Como chega o Criciúma

Em quarto lugar, com 50 pontos, o Criciúma precisa vencer para se manter na zona de acesso para a Série A, já que pode ser ultrapassado por Novorizontino, com os mesmos 50 pontos, e por Athletico e Remo, com 48. Depois de emplacar uma sequência de oito jogos de invencibilidade, está a três sem vencer, sendo um empate e duas derrotas.

Como chega o América MG

O América é o 14º colocado, com 37 pontos e próximo da zona de rebaixamento - o Botafogo-SP, é o primeiro do Z4, com 32 pontos. Se por um lado uma vitória não faz com que o time suba muitas posições, por outro evita que se aproxima ainda mais da degola.

continua após a publicidade

Se vencer, pode subir para 12º, a depender dos resultados de Operário e Vila Nova. Se perder, pode cair para 16º, se Athletic e Ferroviária ganharem.

América MG em campo pela Série B do Brasileirão (Foto: Mourão Panda/América)
América MG em campo pela Série B do Brasileirão (Foto: Mourão Panda/América)

✅ FICHA TÉCNICA
CRICIÚMA X AMÉRICA-MG
32ª RODADA DA SÉRIE B

🗓️ Data e horário: domingo, 12 de outubro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma
📺 Transmissão: ESPN (canal fechado) e Disney+ (Streaming)
🧑‍⚖️ Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Patricia dos Reis do Nascimento (BA)
🏁 VAR: Marcio Henrique Gois (SP)

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

CRICIÚMA (Técnico: Eduardo Baptista)
Alisson, Lucas Costa, Luciano Castan, Luiz Henrique, Marcinho, Guilherme Lobo, Leo Naldi, Felipinho, Diego Gonçalves, Borasi, Jean Carlos.

AMÉRICA-MG (Técnico: Alberto Valentim)
Gustavo, Maguinho, Ricardo Silva, Lucão, Paulinho, Kauã Diniz, Felipe Amaral, Yago Souza, Fabinho, William Bigode, Arthur Sousa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias